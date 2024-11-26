Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’korsan yemin’e ilişkin flaş açıklama: Grup halinde organize edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'korsan yemin' töreni ile ilgili komisyonda önemli açıklamalarda bulundu.



Güler şu ifadeleri kullandı:



Bakan Yaşar Güler: Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir, emir komuta devre dışı bırakılmıştır. Ordumuzun yıpratılmaması konusunda herkesin dikkatli olması dezenformasyona imkan verilmemesi elzemdir. Suç meziyeti ne olursa olsun disiplin süreci işletilecek ve disiplin kurumu karar verecek.



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