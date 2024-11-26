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İstanbulda bombalı eylem hazırlığı yapan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında bulunan 2 DEAŞ'lı terör örgütü üyesi yakalandı. Teröristlerin kaldıkları evde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 13:38 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 13:48
İstanbulda bombalı eylem hazırlığı yapan 2 DEAŞ’lı terörist yakalandı!

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İstanbul'da bombalı eylem için hazırlık yapan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları evde bomba yapmaya çalıştıkları, bu sebeple bazen evden ufak çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Bombalı eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı (DHA)Bombalı eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı (DHA)

ORTALIĞI KANA BULAYACAKLARDI!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğuna dair bilgi aldı. Ekipler, bunun üzerine konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

Bekir El Kürdi kod adlı bir sosyal medya kullanıcısı 'düdüklü tencere içine nasıl bomba yerleştirilir' diye bazı platformlarda soru sorunca TEM ekiplerinin radarına takıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Bekir El Kürdi'nin Diyar Kılıç olduğunu tespit etti. TEM ekipleri, Kılıç'ın Erdal Sarıok isimli biriyle birlikte hareket ettiklerini ve Gaziosmanpaşa'da oturduklarını tespit etti. Ayrıca Erdal Sarıok'un farklı suçlardan da çok sayıda suç kaydı olduğu belirledi.

Bombalı eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı (DHA)Bombalı eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı (DHA)

ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Aramalarda yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal maddeler, laboratuvar malzemeleri, kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyal elde geçirildi.

Bombalı eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı (DHA)Bombalı eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı (DHA)

CEZAEVİNDE KİMYA KİTAPLARI İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre şahısların kaldıkları evden zaman zaman patlama sesleri yükseldiği ve şüphelilerden Diyar Kılıç'ın cezaevindeyken ailesinden kimya ile ilgili kitaplar istediği öğrenildi. Kılıç'ın cezaevinden çıktıktan sonra siyah kıyafet ve maskeyle pozlar verdiği ve bu fotoğrafları eylemden sonra vereceği pozlar için prova olarak çektirdiği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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