İstanbulda bombalı eylem hazırlığı yapan 2 DEAŞ’lı terörist yakalandı!

Bekir El Kürdi kod adlı bir sosyal medya kullanıcısı 'düdüklü tencere içine nasıl bomba yerleştirilir' diye bazı platformlarda soru sorunca TEM ekiplerinin radarına takıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Bekir El Kürdi'nin Diyar Kılıç olduğunu tespit etti. TEM ekipleri, Kılıç'ın Erdal Sarıok isimli biriyle birlikte hareket ettiklerini ve Gaziosmanpaşa'da oturduklarını tespit etti. Ayrıca Erdal Sarıok'un farklı suçlardan da çok sayıda suç kaydı olduğu belirledi.