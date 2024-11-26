PKK'ya "Zap" darbesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Kilit kapatıldı

ZAP'TA KİLİT KAPATILDI "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Zap'ta da kilit kapatılmıştır" diyen Bakan Güler, "Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı. 2024'ÜN Z RAPORU... 2564 KALLEŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Güler, "Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (AA)



PKK'YA "SÜREKLİ VE KAPSAMLI" OPERASYONLAR



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde bilgi verdi.

Bakan Güler, açıklamasında şunları kaydetti;

Geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" operasyonların yerine, bugün; terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile "sürekli ve kapsamlı" operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.

Terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için Irak ile imzaladığımız Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadele'ye Dair Mutabakat Zaptı ile somut adımları da atmaya başladık. Aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde, Bölgesel Yönetim ile de bölgenin huzura kavuşmasına yönelik yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Sonuç olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki terörle mücadelemiz, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir.