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Rusya Avusturya'ya gaz akışını kesti: AB Putin'i enerjiyi 'silah' olarak kullanmakla suçladı

Rus enerji şirketi Gazprom, bugün itibarıyla Avusturya'ya doğal gaz akışını durdurdu. Karara tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerjiyi "silah" olarak kullandığını söyledi.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 20:44 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 21:14
Rusya Avusturya’ya gaz akışını kesti: AB Putin’i enerjiyi ’silah’ olarak kullanmakla suçladı

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Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında gaz krizi patlak verdi! Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kış mevsiminin yaklaşmasını fırsat bilerek Avrupa ülkelerini zora sokacak bir adım attı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avusturya'nın doğal gaz tedarikini durdururken bu duruma tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Putin'i şantaj yapmakla suçladı.

Rsuya Avusturya'ya gaz akışını kesti (Fotoğraf: AA)Rsuya Avusturya'ya gaz akışını kesti (Fotoğraf: AA)

"PUTİN'İN ENERJİYİ SİLAH OLARAK KULLANIYOR"

Von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Avusturya'ya gaz sevkiyatını durdurduğunu duyurdu.

Paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerjiyi "silah" olarak kullandığını vurgulayan von der Leyen, "Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (Fotoğraf: AA)Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (Fotoğraf: AA)

DOĞAL GAZ DEPOLARI DOLU

AB'nin Rus gazına olan bağımlılığını sona erdirdiğini ve kış dönemine hazır olduğunu dile getiren von der Leyen, "AB genelindeki doğal gaz depoları dolu." açıklamasını yaptı.

Gaz kesintisini Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştüğünü belirten von der Leyen, Avrupa'nın Avusturya'ya tam destek vereceğini de sözlerine ekledi.

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