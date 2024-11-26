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Terör örgütlerine yönelik 30 ilde "Gürz-27" operasyonu! 231 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik "Gürz-27" operasyonu düzenlediğini ve 231 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren cumhuriyet başsavcılıklarını ve polis ekiplerini de tebrik etti.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 14:33 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 14:41
Terör örgütlerine yönelik 30 ilde Gürz-27 operasyonu! 231 şüpheli yakalandı!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Gürz-27" operasyonlarında 231 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Gürz-27" operasyonlarında 231 şüpheli yakalandı


30 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 30 ilin cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (takvim.com.tr | Arşiv)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (takvim.com.tr | Arşiv)

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda 231 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

30 ilde ʺGürz-27ʺ operasyonu (takvim.com.tr | Arşiv)30 ilde ʺGürz-27ʺ operasyonu (takvim.com.tr | Arşiv)

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yakalanan şüphelilerin, ifade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütmek, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

30 ilde ʺGürz-27ʺ operasyonu (takvim.com.tr | Arşiv)30 ilde ʺGürz-27ʺ operasyonu (takvim.com.tr | Arşiv)

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve polisleri tebrik etti.

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