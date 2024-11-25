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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ne anlama geliyor? Genel Sağlık Sigortası prim borcu sorgulama! GSS borcu neden olur?

Hükümet, yılbaşına sayılı günler kala Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik önemli bir düzenleme hazırlıyor. Yaklaşık 400 bin kişinin prim borcu silinecek, 250 milyon TL'lik alacaktan vazgeçilecek. Düzenleme, 1 Ocak 2025 itibarıyla zaman aşımına uğrayan borçları kapsıyor.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 16:59
Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu ne anlama geliyor? Genel Sağlık Sigortası prim borcu sorgulama! GSS borcu neden olur?

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için af düzenlemesi hazırlıyor. TBMM'ye sunulması beklenen çalışmayla 10 yıllık zaman aşımı süresi dolan borçlar silinecek ve 400 bin kişi bu yükten kurtulacak. Yasa, yılbaşına kadar yürürlüğe girecek.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

400 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİREN GSS PRİM BORCU AFFI! KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hükümet, yılbaşına kısa bir süre kala binlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için yapılan yeni çalışma, yaklaşık 400 bin kişinin borcunu silecek. Peki, kimler bu aftan yararlanabilecek ve şartlar neler?

400 BİN KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu hazırlanan düzenleme, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla 10 yıllık zaman aşımı süresi dolacak olan GSS prim borçları tamamen silinecek. Böylece, yaklaşık 400 bin vatandaş bu yükten kurtulmuş olacak. Devletin bu düzenleme ile 250 milyon TL'lik alacağından feragat etmesi bekleniyor.

KİMLER BU AFTAN YARARLANABİLECEK?

Düzenlemeden, 10 yıllık zaman aşımı süresi yılbaşında dolacak olan kişiler faydalanabilecek. Bu kişiler arasında, geçmiş yıllarda çeşitli sebeplerle GSS prim borcunu ödeyemeyen vatandaşlar yer alıyor. Borçların silinmesi, birçok kişi için maddi açıdan büyük bir rahatlama sağlayacak.

GSS PRİMLERİ VE GÜNCEL DURUM

Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alıyor. GSS'li olan kişilerin, brüt asgari ücretin %3'üne karşılık gelen prim ödemesini yapmaları gerekiyor. 2024 yılı itibarıyla bu tutar aylık 600 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı için ise prim tutarları henüz açıklanmadı.

TORBA YASA İLE GELEN DÜZENLEME

Hükümetin hazırladığı torba yasa kapsamında GSS prim borçlarının silinmesi dışında başka düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Ancak şimdilik, yaklaşık 400 bin vatandaş için büyük önem taşıyan GSS affı, tasarının en dikkat çeken kısmı olarak öne çıkıyor. GSS prim borcu bulunan vatandaşların yılbaşından önce düzenlemenin TBMM'den geçmesiyle birlikte borçlarının silinmesini beklemesi gerekiyor. Bu tarihi fırsat, vatandaşlara yeni bir başlangıç yapma imkânı sunacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCU SORGULAMA

E-Devlet üzerinden "GSS Sorgulama" sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılmaktadır.

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