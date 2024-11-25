Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ne anlama geliyor? Genel Sağlık Sigortası prim borcu sorgulama! GSS borcu neden olur?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için af düzenlemesi hazırlıyor. TBMM'ye sunulması beklenen çalışmayla 10 yıllık zaman aşımı süresi dolan borçlar silinecek ve 400 bin kişi bu yükten kurtulacak. Yasa, yılbaşına kadar yürürlüğe girecek.

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400 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİREN GSS PRİM BORCU AFFI! KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hükümet, yılbaşına kısa bir süre kala binlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için yapılan yeni çalışma, yaklaşık 400 bin kişinin borcunu silecek. Peki, kimler bu aftan yararlanabilecek ve şartlar neler?

400 BİN KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu hazırlanan düzenleme, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla 10 yıllık zaman aşımı süresi dolacak olan GSS prim borçları tamamen silinecek. Böylece, yaklaşık 400 bin vatandaş bu yükten kurtulmuş olacak. Devletin bu düzenleme ile 250 milyon TL'lik alacağından feragat etmesi bekleniyor.