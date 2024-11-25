6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay'a tepkiler çığ gibi: "Bir lira yardımı varsa iade edin"

Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketlerini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerde 11 il yıkıma uğradı, 50 binden fazla canımız toprağa düştü.
Deprem bölgesindeki enkaz kaldırılıp yaralar hızla sarılırken birtakım kafalarda yer eden enkaza bir türlü çözüm bulunamadı.
Felaketten sonra yapılan 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde depremzedelerin yemediği hakaret kalmadı. O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına destek veren CHP'liler depremzedelere sırf Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy verdikleri için "Keşke daha çok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun" dedi. CHP'li belediyeler afet bölgesinde Başkan Erdoğan'ın yüksek oy oranı alması nedeniyle depremzedeleri kaldıkları otelden kapı dışarı etti.
Sanat camiası da nefret ve kutuplaşma girdabını körükledi.
EDA ECE DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI
Oyuncu Eda Ece, Haziran 2023'te katıldığı bir ödül töreninde "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" diyerek depremzedeleri oy tercihi yüzünden hedefe koydu. Salonda bulunanların büyük kısmı çığlık ve alkışlarla Ece'yi alkışladı.
ʺBenim Maraş'ta ne işim varʺ diyerek vicdan yaralayan Ali Atay (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
VİCDAN YARALAYAN SÖZLER... "BENİM MARAŞ'TA NE İŞİM VAR"
Bu yaşananlar hafızalardaki yerini koruyorken Ali Atay'dan vicdan yaralayan bir çıkış geldi.
Depremde yıkılan 11 şehri, yitip giden 50 bin canı, küçük kıyameti yaşayan ocakları görmezden gelen Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum? Hanımın karnı burnunda, ben Maraş'a yardıma gideceğim, karım telefonda vinç arıyor. Dedim 'Karım doğuruyor, benim Maraş'ta ne işim var?' Bunun birimleri var" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında "Benim karım hamile! Benim Maraş'ta ne işim var" diyerek veryansın eden Atay, enkaz altında can veren hamile kadınları ve yeni doğan bebekleri hiçe saydı.
ʺBenim Maraş'ta ne işim varʺ diyerek vicdan yaralayan Ali Atay (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"BU ŞAHSIN BİR LİRA BİLE YARDIMI VARSA İADE EDİLSİN"
Bu sözler sonrası Ali Atay'a tepkiler çığ gibi birikti. "Bu şahsın bir lira bile yardımı varsa iade edilsin" , "Lütfen birileri bunlar ne yaptıysa çıkarsın. Hep beraber toplayıp ödeyelim" yorumları yapıldı.