6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay'a tepkiler çığ gibi: "Bir lira yardımı varsa iade edin"

Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketlerini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerde 11 il yıkıma uğradı, 50 binden fazla canımız toprağa düştü.



Deprem bölgesindeki enkaz kaldırılıp yaralar hızla sarılırken birtakım kafalarda yer eden enkaza bir türlü çözüm bulunamadı.



Felaketten sonra yapılan 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde depremzedelerin yemediği hakaret kalmadı. O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına destek veren CHP'liler depremzedelere sırf Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy verdikleri için "Keşke daha çok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun" dedi. CHP'li belediyeler afet bölgesinde Başkan Erdoğan'ın yüksek oy oranı alması nedeniyle depremzedeleri kaldıkları otelden kapı dışarı etti.



Sanat camiası da nefret ve kutuplaşma girdabını körükledi.









EDA ECE DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI



Oyuncu Eda Ece, Haziran 2023'te katıldığı bir ödül töreninde "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" diyerek depremzedeleri oy tercihi yüzünden hedefe koydu. Salonda bulunanların büyük kısmı çığlık ve alkışlarla Ece'yi alkışladı.