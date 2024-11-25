İstanbul metro hangi hatlar çalışmıyor? 25 Kasım Metro İstanbul neden kapalı? Yenikapı-Hacıosman, Taksim, Şişhane, Kabataş-Bağcılar...

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İstanbul'da 25 Kasım etkinlikleri kapsamında, Metro İstanbul bazı hat ve istasyonlarda geçici düzenlemeye gitti. Saat 15.00'ten itibaren Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ise tamamen hizmet dışı kalacak

Fotoğraflar: AA METRO İSTANBUL NEDEN KAPATILDI? Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı istasyonların geçici süreyle kapatılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla bazı metro ve füniküler hatları hizmet dışı kalacak.