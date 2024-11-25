İstanbul metro hangi hatlar çalışmıyor? 25 Kasım Metro İstanbul neden kapalı? Yenikapı-Hacıosman, Taksim, Şişhane, Kabataş-Bağcılar...

İstanbul'da 25 Kasım etkinlikleri kapsamında, Metro İstanbul bazı hat ve istasyonlarda geçici düzenlemeye gitti. Saat 15.00'ten itibaren Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ise tamamen hizmet dışı kalacak
İstanbul'da 25 Kasım etkinlikleri kapsamında, Metro İstanbul bazı hat ve istasyonlarda geçici düzenlemeye gitti. Saat 15.00'ten itibaren Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ise tamamen hizmet dışı kalacak
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı istasyonların geçici süreyle kapatılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla bazı metro ve füniküler hatları hizmet dışı kalacak.
Metro İstanbul'un duyurusuna göre, kapalı olacak istasyon ve hatlar şu şekilde:
Taksim İstasyonu
Şişhane İstasyonu
Bu istasyonlar saat 15.00 itibarıyla kapatılacak ve metro araçları bu duraklarda durmaksızın seferlerine devam edecek.
Bu hat tamamen hizmet dışı olacak ve herhangi bir sefer yapılmayacak.
Tramvay seferleri yalnızca Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirilecek. Kabataş ve Karaköy istasyonları seferlere dahil olmayacak.
Metro İstanbul, kapalı istasyonlar dışında kalan hatlarda seferlerin normal şekilde devam edeceğini belirtti. Ancak vatandaşların, alternatif ulaşım yöntemlerini tercih ederek yoğun saatlerde mağduriyet yaşamamaları için önceden plan yapmaları tavsiye edildi.