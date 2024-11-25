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İstanbul metro hangi hatlar çalışmıyor? 25 Kasım Metro İstanbul neden kapalı? Yenikapı-Hacıosman, Taksim, Şişhane, Kabataş-Bağcılar...

Bugün İstanbul'da metro ulaşımını kullanacak vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bazı metro ve füniküler hatları belirli saatlerde hizmet vermeyecek. Metro İstanbul'un açıklamasına göre, kapatılacak istasyonlar ve hatlar arasında M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'ndaki Taksim ve Şişhane istasyonları da bulunuyor.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 15:48 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 15:54
İstanbul metro hangi hatlar çalışmıyor? 25 Kasım Metro İstanbul neden kapalı? Yenikapı-Hacıosman, Taksim, Şişhane, Kabataş-Bağcılar...

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İstanbul'da 25 Kasım etkinlikleri kapsamında, Metro İstanbul bazı hat ve istasyonlarda geçici düzenlemeye gitti. Saat 15.00'ten itibaren Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ise tamamen hizmet dışı kalacak

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

METRO İSTANBUL NEDEN KAPATILDI?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı istasyonların geçici süreyle kapatılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla bazı metro ve füniküler hatları hizmet dışı kalacak.

HANGİ METRO HATLARI VE İSTASYONLAR KAPALI?

Metro İstanbul'un duyurusuna göre, kapalı olacak istasyon ve hatlar şu şekilde:

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı

Taksim İstasyonu

Şişhane İstasyonu

Bu istasyonlar saat 15.00 itibarıyla kapatılacak ve metro araçları bu duraklarda durmaksızın seferlerine devam edecek.

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı

Bu hat tamamen hizmet dışı olacak ve herhangi bir sefer yapılmayacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

Tramvay seferleri yalnızca Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirilecek. Kabataş ve Karaköy istasyonları seferlere dahil olmayacak.

SEFERLER NASIL DÜZENLENECEK?

Metro İstanbul, kapalı istasyonlar dışında kalan hatlarda seferlerin normal şekilde devam edeceğini belirtti. Ancak vatandaşların, alternatif ulaşım yöntemlerini tercih ederek yoğun saatlerde mağduriyet yaşamamaları için önceden plan yapmaları tavsiye edildi.

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