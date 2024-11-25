Başka Erdoğan’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Paylaşımında şehit öğretmenlerimizi de andı:



Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.



Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.

Başkan Erdoğan, dün ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Tele-zirvede ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı.



22 YAŞINDA ŞEHİT OLDU

Şehit Şenay Aybüke Yalçın (22), 2016'da Batman'ın Kozluk İlçesi'ndeki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne müzik öğretmeni olarak atandı. 2017'de PKK'lı teröristlerin Kozluk Belediye Başkanı'na yönelik saldırısı sırasında vücuduna mermi isabet etmesi sonucu aramızdan ayrıldı.