PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başka Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Başka Erdoğan’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Paylaşımında şehit öğretmenlerimizi de andı:

Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.

Başkan Erdoğan, dün ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Tele-zirvede ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

22 YAŞINDA ŞEHİT OLDU
Şehit Şenay Aybüke Yalçın (22), 2016'da Batman'ın Kozluk İlçesi'ndeki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne müzik öğretmeni olarak atandı. 2017'de PKK'lı teröristlerin Kozluk Belediye Başkanı'na yönelik saldırısı sırasında vücuduna mermi isabet etmesi sonucu aramızdan ayrıldı.

20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğandan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğandan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
Narin Güran’ın avucundaki saçla ilgili rapor A Haber’de! Organize bir cinayete mi kurban gitti?
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
Kim Milyoner Olmak İster’de edebiyat bilginizi tazeleyecek 300 bin TL değerindeki Suç ve Ceza sorusu!
Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi
Büyükçekmece’de dehşet veren olay: 4 kişi öldürüp intihar etti | O anlar kameraya yansıdı
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok
Balıkesir’deki mermer ocağında facia: 2 işçinin üzerine kaya düştü! Göçük anı kameralarda
KAR TATİLİ olan iller! 25 Kasım hangi illerde okullar tatil? Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
Jose Mourinho için şoke eden iddia! Piyasa için strateji yapıyor
Victor Osimhen’in bonservisi için hazırlar! Galatasaray’a kötü haber
SON DAKİKA