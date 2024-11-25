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25 Kasım 2024 Kabine Toplantısı saat kaçta? Asgari ücret zammı, memur maaşları... Kabine Toplantısı KONULARI ve İÇERİĞİ

Kabine toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel gelişmeler tartışılacak. Ayrıca, yıl sonuna yaklaşırken asgari ücret artışı, memur maaş zamları ve enflasyon hedefleri gibi ekonomik konular masaya yatırılacak. Savunma politikaları ve kayyum atamaları da toplantının diğer önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 08:29 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 08:29
25 Kasım 2024 Kabine Toplantısı saat kaçta? Asgari ücret zammı, memur maaşları... Kabine Toplantısı KONULARI ve İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük bir aranın ardından 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. İç ve dış politikadaki kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda, ekonomik gelişmeler ve bölgesel çatışmalara yönelik değerlendirmeler yapılacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde hem iç hem de dış politikaya dair önemli başlıklar yer alacak.

Diplomasi ve Bölgesel Çatışmalar

Kabine, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail-Filistin çatışması gibi bölgesel krizleri değerlendirecek. İsrail'in bölgedeki saldırılarının ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında aldığı tutuklama kararının etkileri ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'deki insani duruma yönelik uluslararası inisiyatiflerde oynayabileceği roller masaya yatırılacak.

Ekonomi ve Yıl Sonu Planlamaları

Yaklaşan yıl sonu ile birlikte asgari ücret zammı, memur maaş artışları ve enflasyon farkları gibi ekonomik konular kabinenin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonu enflasyonu için hedef gösterdiği %44'lük oran ve bu hedefe ulaşmak için alınabilecek tedbirler tartışılacak.

Kayyum Atamaları

Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti gibi yerlerde yapılan kayyum atamalarının ardından Tunceli merkez ve Ovacık ilçelerine yapılan atamaların sonuçları değerlendirilecek. Yeni kayyum atamalarının olup olmayacağı ve bu süreçte kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar incelenecek.

Savunma ve Güvenlik

Kabine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının son durumunu görüşecek. Ayrıca, Türkiye'nin Eurofighter alım sürecindeki ilerlemeler de masaya yatırılacak. Savunma imkanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar üzerinde durulacak.

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