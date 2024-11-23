24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bahçelievler'de bir otelde gerçekleşti.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerin bulunduğu programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir konuşma yaptı.

20 bin öğretmen ataması için tercih sonuçlarının açıklanacağı programda Başkan Erdoğan, sözlerine şehit Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve vefat eden tüm öğretmenlere rahmet dileyerek başladı.

"FİKRİ HÜR VİCDANI HÜR NESİLLER YETİŞTİRME DERDİNDEYİZ"

Erdoğan, "20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına inşallah birazdan şahitlik edeceğiz. Az sonra kura ile meslek hayatına adım atacak genç öğretmenlerimiz, bilgileri ile kültürleri ile ve güçlü karakterleri ile Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak, evlatlarımızı geleceğe hazırlayacaklardır. Öğretmenlik mesleğine adım atan her bir kardeşimizi de burada gönülden tebrik ediyor, bu ulvi görevin şimdiden kendilerine, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yahya Kemal der ki; insanda derin bir yaradır köksüzlük, budur alemde hudutsuzluk ve hazin öksüzlük. Öğretmenlerimiz bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır. Biz eğitim öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. 1 milyon öğretmenimizle, büyük eğitim ailemizin bütün fertleri ile kökleri ile bağları sağlam kuşakların yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Burada şu noktayı özellikle vurgulamak isterim, bu idareye ulaşmak yalnızca diplomayla ya da bilgiyle değil şahsiyet inşa eden bir anlayışla mümkündür. İnsanlığa yön verecek eserler ancak duruşu dik, iradesi güçlü, karakteri oturmuş kişilerin ellerinden çıkar" dedi.