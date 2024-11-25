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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUŞAS'ı ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti. Rutte'nin basına kapalı ziyarette, şirket yetkililerine taziyelerini sunacağı ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi. Öte yandan Rutte, Başkan Erdoğan görüşmesi öncesi de Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 17:45 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 17:56
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUŞAS’ı ziyaret etti

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte TUŞAS'ı ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerini ziyaret etti (DHA)NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerini ziyaret etti (DHA)

NATO Genel Sekreteri olarak 1 Ekim'de göreve başlayan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ettikten sonra 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a geldi. Rutte'nin basına kapalı ziyarette, şirket yetkililerine taziyelerini sunacağı ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alacağı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti (AA)NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti (AA)

ANITKABİR'İ ZİYARET ETMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliklerine yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.

Rutte, göreve geldikten sonra Ankara'ya yapacağı ilk ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti (AA)NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti (AA)

NATO Genel Sekreteri Rutte, "Terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Rutte, "Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti (AA)NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti (AA)

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirilmişti.

Rutte'nin ayrıca, Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtilmişti.

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