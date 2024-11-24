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Narin Güran'ın avucundaki saçla ilgili rapor A Haber'de! Organize bir cinayete mi kurban gitti?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Narin'in ölümünde yeni deliller ortaya çıkmaya devam ediyor. Adli Tıp Raporu'nda Narin'in avucunda saç teli ortaya çıkmıştı. Öte yandan saç teli ile ilgili otopsi raporu ise ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 04:02 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 04:06
Narin Güran’ın avucundaki saçla ilgili rapor A Haber’de! Organize bir cinayete mi kurban gitti?

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Narin'in avucundaki saç kime ait? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Narin'in avucundaki saç kime ait? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, geçtiğimiz haftalarda yargılandı. Ancak 3 gün süren duruşmada Bahtiyar dışında hepsi üç maymunu oynadı.

Öte yandan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Narin'in avucundaki saç kime ait? (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Narin'in avucundaki saç kime ait? (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AVUCUNDAN SAÇ TELİ ÇIKMIŞTI
Rapora göre, otopsisi sırasında Narin'in sol avucu içinde bir uzun saç teli ve yarım santimetre uzunluğunda birkaç kılda bulunmuştu. Yapılan incelemede ise kılların köklü yapıda olduğu belirlenmişti.

Narin'in avucundaki saç kime ait?

SAÇLA İLGİLİ O RAPOR SADECE A HABER'DE
Gelişmeler sonrası bu kez de Narin'in avucundaki kıla ilişkin otopsi raporu ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. Raporda makroskobik kıl incelemesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Köklü kıl olduğu tespit edilen örnekler: Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örnekleri.
Köksüz kıl olduğu tespit edilen örnekler: Atlet üzerinden alınan kıl örneği, şort üzerinden alınan kıl örneği.

Narin'in avucundaki saç kime ait? (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Narin'in avucundaki saç kime ait? (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

NARİN'İN AVUCUNDAKİ SAÇ KATİLE Mİ AİT?
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, rapora ilişkin değerlendirmesinde "Narin'in avucu şöyle kalmış, rapordan okuduğum kadarıyla tarif ediyorum. Burada da 1 tane uzun saç kılı, 3 tane de 0.5 cm kısa saç kılı kalmış. Bunu ben katilin kılı olabilir mi ? diye çok düşünüyorum. Numuneler detaylıca inceleniyor, burada bir Nevzat Bahtiyar ismi de geçiyor. Nevzat Bahtiyar'dan da örnekler alınmıştı. Narin'in Diyarbakır Adli Tıp'taki incelemesinin detaylı raporu. Bu iddianame de var ama böyle belge olarak ilk kez burada yayınlanıyor." dedi.

Narin'in avucundaki saç kime ait? (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Narin'in avucundaki saç kime ait? (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"KÖK İLE SAÇIN SAHİBİNE ULAŞILIR"
Nazif Karaman, "Köklü kıl, Nevzat hoca dün dedi ki 'Çok değerli, kök olduğu zaman o saçın sahibine ulaşırsın' dedi. Bir Adli Tıp uzmanı için çok güzel bir örnek. 'Ondan sonuç alırsın' dedi Nevzat Hoca." ifadelerini kullandı.

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, "Narin'in parmağının içerisindeki kıllar bize neyi anlatıyor? Biz sadece Narin anlamında değil, herhangi bir cinayette tırnaklarının içerisinden çıkabilecek deri parçaları, avucun içinde önce insanların saçlarına saldırılır, ondan dolayı kıl ve benzeri şeyler içinde çıkar. Biz buna ne diyoruz? Bir savunma vardır, bir direniş vardır. Maktul ölmemek için çabalar. Yani size ne kadar ağır bir güç olursa olursa olsun mutlaka size tepki verecektir. Biz buna savunma delilleri diyoruz." dedi.

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