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Antalya Havalimanı'na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi

Antalya Havalimanı’nda panik anları yaşandı. Olumsuz hava koşullarında teker koyan Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı. 89 yolcunun tahliye edildiği yangın hızla müdahale edilerek söndürülürken, uçak park pozisyonuna alındı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Havalimanına inişler gece saat 03.00’a kadar iptal edildi.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 22:46 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 23:44
Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da fırtına etkisini sürdürürken, Antalya Havalimanı'na teker koyan Azamut Havayolları'na ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçağın motorunda yangın çıktı.

Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı (DHA)Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı (DHA)

89 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ
Hızla yönlendirilen ekipler yangına müdahale ederken, uçaktaki 89 yolcu tahliye edildi.

Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, uçağın park pozisyonuna çekildiği belirtildi.

Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı, motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınması sonrası hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

Antalya havalimanında motoru yanan uçak tahliye edildi: 89 yolcu kurtarıldı

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu'na ait Azamut Havayolları'na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi.

Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı (DHA)Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı (DHA)

"OLUMSUZ DURUM YOK"
Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin, "Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na* seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34'da Antalya havalimanına indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır. Yangına 21.36'da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir.

Antalya Havalimanı'ndaki yangınla ilgili bakanlıktan açıklama

Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır.

Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00'a kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

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