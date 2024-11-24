Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da fırtına etkisini sürdürürken, Antalya Havalimanı'na teker koyan Azamut Havayolları'na ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçağın motorunda yangın çıktı.
Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı (DHA)
89 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ
Hızla yönlendirilen ekipler yangına müdahale ederken, uçaktaki 89 yolcu tahliye edildi.
Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, uçağın park pozisyonuna çekildiği belirtildi.
Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı, motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınması sonrası hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu'na ait Azamut Havayolları'na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi.
Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı (DHA)
"OLUMSUZ DURUM YOK"
Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.
Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin, "Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na* seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34'da Antalya havalimanına indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır. Yangına 21.36'da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir.