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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser maliyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tam 20 katı!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile başlayan konser maliyeti skandal Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde gündem oldu. CHP'li vekillerin bakanlığı Kültür Yolu festivalleriyle hedef almaya çalıştığı bütçe görüşmelerinde Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Büyük konserlerin, konser başına sahne ve teknik kısmının maliyeti, belediye konserlerinin ekrana yansıyan rakamının 20'de 1"ine denk geliyor." diyerek skandalın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 07:45 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 07:55
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser maliyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tam 20 katı!

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş konserine verdiği uçuk ücretin ardından başlayan ve çorap söküğü gibi gelen skandallar silsilesi TBMM'de bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Takvim Foto Arşiv)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Takvim Foto Arşiv)

Mansur Yavaş'ın konser skandalını örtbas etmek isteyen CHP'li milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu festivallerini gündeme getirdi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş (Takvim Foto Arşiv)CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş (Takvim Foto Arşiv)

20 KATI
Israrlı sorular üzerine Bakan Ersoy, 7 aylık süre içinde 16 şehirde Kültür Yolu festivali düzenlendiğini, toplam 144 günlük (her festival 9 gün sürdü) sürede 6 bin 700 etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Büyük sanatçı konserlerinin etkinliklerin sadece yüzde 2'sini oluşturduğunu ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Büyük konserlerin, konser başına sahne ve teknik kısmının maliyeti, belediye konserlerinin ekrana yansıyan rakamının 20'de 1"ine denk geliyor.

CHP'li belediyelerin konser maliyeti dudak uçuklattı (Takvim Foto Arşiv)CHP'li belediyelerin konser maliyeti dudak uçuklattı (Takvim Foto Arşiv)

Bizim festivallerimizde sahne çok daha kapsamlı. Baktığınız zaman maliyetler açısından ciddi bir fark var diyemeyeceğim, uçurum var ikisinin arasında. Sanatçılar bizim için çok değerli, Kültür Yolu Festivali'ne her seferinde sanatçılara özverili yaklaşımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bizimle birlikte taşın altına ellerini koyuyorlar. Yükü beraber omuzlamış oluyoruz. Toplumun çok ihtiyaç duyduğu bir iş yapıyorlar."

Mansur Yavaş ve Ebru Gündeş (Takvim Foto Arşiv)Mansur Yavaş ve Ebru Gündeş (Takvim Foto Arşiv)

16 MİLYONA 800 BİN LİRA

Ersoy, CHP'lilerin ısrarla hangi rakama göre kıyaslama yaptığını sorması üzerine "televizyon ekranlarına yansıyan maliyetin 16 milyon lira" olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bu konser maliyeti ile kıyaslandığında Kültür Bakanlığı'nın Kültür Yolu festivallerinin sahte ve teknik kısımlarını 800 bin liraya mal ettiği ortaya çıkıyor.

Bakanlığın Formula 1 girişimleri (Takvim Foto Arşiv)Bakanlığın Formula 1 girişimleri (Takvim Foto Arşiv)

FORMULA 1 GİRİŞİMLERİ

Ersoy, dünyanın en prestijli araba yarışı olan Formula 1'in tekrar Türkiye'ye gelmesi için çaba harcadıklarını belirterek, "En önemli konulardan biri. İstanbul'un markalaşması açısından önemli hem...Dünyadaki birçok şehir şu anda Formula-1'i almak için İstanbul ile yarışıyor. Bizim de Formula-1 kurumuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz bu süreci başarıyla tamamlayıp Formula-1'i İstanbul'umuza kazandırmak istiyoruz" dedi.

Atatürk'ün evi (Takvim Foto Arşiv)Atatürk'ün evi (Takvim Foto Arşiv)

ATATÜRK'ÜN EVİ

Ersoy, Atatürk'ün Selanik'teki evinin restorasyona başladıklarına da açıkladı. Ersoy, "Aslında ekim alında başlayacaktık ancak 10 Kasım nedeniyle kalabalık olur diye bir süre erteledik' mesajı verdi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BOYU TUTMAYANA RAPOR

Devlet Tiyatrolarına sanatçı alımı ile ilgili sorulara Ersoy şu yanıtı verdi:

"20 yılda ilk defa tek seferde 450 kişilik bir sanatçı alım sınavı yapıldı. Orada 40 yaş üstü iddia edilen şey toplam 2 sanatçı. O da eğitmen olarak alındı. Onların genç olma ihtimali yok, eğitmen kadrosundan alındılar.

Geri kalan sınavla 431 sanatçı alındı. Yine sınav ilanında aranılan asgari boy kriterini taşımadığı belirlenen hakem hastanelerine gönderilmiş ve gelen heyet raporları neticesinde şartları taşımadıkları için sözleşme imzalanmamıştır."

Konser tedavisi

Ersoy, Devlet Tiyatrolarında oynanması planlanan "Drakula" tiyatro oyununun başrol oyuncusunun rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini, 7 Ocak'ta ise oyunun prömiyerinin yapılacağını söyledi.

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