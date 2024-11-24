CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser maliyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tam 20 katı!

Bizim festivallerimizde sahne çok daha kapsamlı. Baktığınız zaman maliyetler açısından ciddi bir fark var diyemeyeceğim, uçurum var ikisinin arasında. Sanatçılar bizim için çok değerli, Kültür Yolu Festivali'ne her seferinde sanatçılara özverili yaklaşımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bizimle birlikte taşın altına ellerini koyuyorlar. Yükü beraber omuzlamış oluyoruz. Toplumun çok ihtiyaç duyduğu bir iş yapıyorlar."

Ersoy, CHP'lilerin ısrarla hangi rakama göre kıyaslama yaptığını sorması üzerine " televizyon ekranlarına yansıyan maliyetin 16 milyon lira" olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ne ait bu konser maliyeti ile kıyaslandığında Kültür Bakanlığı'nın Kültür Yolu festivallerinin sahte ve teknik kısımlarını 800 bin liraya mal ettiği ortaya çıkıyor.

Ersoy, dünyanın en prestijli araba yarışı olan Formula 1'in tekrar Türkiye'ye gelmesi için çaba harcadıklarını belirterek, "En önemli konulardan biri. İstanbul'un markalaşması açısından önemli hem...Dünyadaki birçok şehir şu anda Formula-1'i almak için İstanbul ile yarışıyor. Bizim de Formula-1 kurumuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz bu süreci başarıyla tamamlayıp Formula-1'i İstanbul'umuza kazandırmak istiyoruz" dedi.

Ersoy, Atatürk'ün Selanik'teki evinin restorasyona başladıklarına da açıkladı. Ersoy, "Aslında ekim alında başlayacaktık ancak 10 Kasım nedeniyle kalabalık olur diye bir süre erteledik' mesajı verdi.

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BOYU TUTMAYANA RAPOR

Devlet Tiyatrolarına sanatçı alımı ile ilgili sorulara Ersoy şu yanıtı verdi:

"20 yılda ilk defa tek seferde 450 kişilik bir sanatçı alım sınavı yapıldı. Orada 40 yaş üstü iddia edilen şey toplam 2 sanatçı. O da eğitmen olarak alındı. Onların genç olma ihtimali yok, eğitmen kadrosundan alındılar.

Geri kalan sınavla 431 sanatçı alındı. Yine sınav ilanında aranılan asgari boy kriterini taşımadığı belirlenen hakem hastanelerine gönderilmiş ve gelen heyet raporları neticesinde şartları taşımadıkları için sözleşme imzalanmamıştır."

Ersoy, Devlet Tiyatrolarında oynanması planlanan "Drakula" tiyatro oyununun başrol oyuncusunun rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini, 7 Ocak'ta ise oyunun prömiyerinin yapılacağını söyledi.