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Konser vurgununda savcılık harekete geçti! ABB ve İBB'ye soruşturma başlattı

Yavaş ve İmamoğlu, konserlere milyonlarca lira harcadı. Müfettişler, iki belediyede inceleme başlattı. Kervana, Beykoz Belediyesi de katıldı.

Barış Savaş Barış Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Konser vurgununda savcılık harekete geçti! ABB ve İBB’ye soruşturma başlattı

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Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüz harcamalar yapıldığı belirtildi. İddiaya göre İstanbullunun 6.3 milyar TL'si, konser ve kutlamalara gitti. Ankaralı da 810 milyon TL ödedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu ise ABB'nin prim borçlarının son 7 ayda, 4.5 milyar liradan 8.8 milyar liraya yükseldiğini kaydetti. Beykoz Belediyesi de 3 konser harcaması nedeniyle merceğe girdi.

HESAP SAHNESİ
Konser bahanesiyle yandaşlara milyonlarca lira akıtan İstanbul ve Ankara belediyelerine hem soruşturma, hem de inceleme başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 67 ayda konserler için 810 milyon lira harcadı. Ebru Gündeş konseri bardağı taşırdı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, günah çıkardı. "Bundan sonra daha dikkatli olacağız" açıklaması yaptı. Ancak hesap verme zamanı geldi çattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da iki müfettiş görevlendirip konserleri incelemeye aldı. Aynı soruşturma ve incelemeler, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Beykoz Belediyesi için de yapıldı. İBB'nin 2020 yılından bu yana konser ve etkinlikler için 6 milyar 35 milyon Türk Lirası harcadığı vurgulandı. Müfettişlerin incelemeye aldığı harcamalardan EKAP'taki verilere göre milyarlarca lira israf ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "inceleme ve soruşturmalara'' kızdı. "CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" diyerek başkanları aklamaya çalıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En borçlu belediyeler CHP'li belediyeler. Haciz uygulamak durumundayız" açıklaması yaptı.

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