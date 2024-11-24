Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı

Otobüs ile tır çarpıştı (İHA)

Bolu Dağı tüneli ulaşıma kapandı (İHA)

Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil durmayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.