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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından yol ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 08:09 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 08:33
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı

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Zincirleme kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Otobüs ile tır çarpıştı (İHA)Otobüs ile tır çarpıştı (İHA)

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde saat 05.30 sıralarında zincirleme kaza meydana gelmişti. İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı.

Bolu Dağı tüneli ulaşıma kapandı (İHA)Bolu Dağı tüneli ulaşıma kapandı (İHA)

Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil durmayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı (İHA)Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı (İHA)

TEKRAR ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor.

Dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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