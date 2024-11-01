Astana Süreci'nin garantör ülkelerinin dışişleri bakanlarının 27 Eylül'de New York'ta yaptığı toplantıda Türk ve İranlı meslektaşlarımla bu konuyu ele aldık.

Rusya, Şam ile Ankara arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak için tutarlı bir şekilde çaba sarf ediyor.

Başkan Erdoğan ile Putin BRICS zirvesinde bir araya geldi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Lavrov, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Ukrayna savaşı ile Türkiye'nin BRICS üyeliği, ABD başkanlık seçimleri, Sinop'ta planlanan nükleer santral gibi önemli başlıklara da değindi.

Her iki başkentten de diyaloğun yeniden başlatılmasına ciddi ilgi duyulduğuna dair sinyaller geldiğinden, müzakere sürecinin hızla yeniden başlatılmasını aktif bir şekilde teşvik edeceğiz."

TÜRKİYE NE İSTİYOR SURİYE NE İSTİYOR? Şam ve Ankara'nın pozisyonlarında ortaya çıkan görüş ayrılıkları müzakere sürecinin duraklamasına neden oldu. Suriye hükümeti, öncelikle Türk askeri birliklerinin Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarından çekilmesi konusuna netlik kazandırılması gerektiğinde ısrar ediyor. Türkiye, prensip olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit ediyor ancak birliklerin çekilmesi konusunu daha sonra ele almayı teklif ediyor.

Geçen yıl Moskova'da, Rusya-İran- Suriye - Türkiye dörtlü formatı çerçevesinde dışişleri bakanlıkları, savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleri düzeyinde bir dizi temas gerçekleştirildi. Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü, terörle mücadele ve sınırların güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere özellikle ilgi gerektiren konular belirlendi.

BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve bölgede artan şiddetin ardından, Lavrov çatışmaların kazananı olmayacağını vurguladı. Filistin meselesinde kalıcı bir çözüm için 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirten Lavrov, Ortadoğu'daki şiddet sarmalının sona erdirilmesinin önemine dikkat çekti. Lavrov, İsrail'in Hamas, Hizbullah liderleri ve üst düzey İranlı askeri yetkililere yönelik saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, bu tür eylemlerin BM Güvenlik Konseyi'nde değerlendirilmesi gerektiğini, ancak Batılı üyelerin direnci nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirtti.

"Durumu normalleştirmenin yolu, akan kanın durdurulmasından ve Filistin-İsrail çatışmasına uluslararası hukuk zemininde çözüm bulunmasından geçiyor," diyen Lavrov, bu kapsamda çözüm için 1967 sınırlarının esas alınmasını vurguladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇABALADI BATI BALTALADI

Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna savaşında müzakere platformu oluşturma çabalarını takdir ettiklerini belirtti. 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin, Batılı ülkelerin müdahalesi ile sonuçsuz kaldığını iddia eden Lavrov şunları söyledi:

Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını takdir ediyoruz.

2022 ilkbaharında bizzat Türk tarafı, İstanbul'da Kiev'in temsilcileriyle istişareler için bir platform sağladı ve Tahıl Anlaşması'nın imzalanmasına katkıda bulundu.

İstanbul'daki müzakereler, Vladimir Zelenski'nin çatışmayı durdurabilecek ve ilgili tarafların çıkar dengesini sağlayabilecek anlaşmalara girmesini yasaklayan Anglo-Saksonlar tarafından "gömüldü."

RUSYA SİYASİ ÇÖZÜME AÇIK

Rusya siyasi çözüme açık. Lakin geçici bir ateşkesten değil, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırılarak sona erdirilmesinden bahsetmemiz gerekiyor. Bunlar arasında NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, Rusya'nın hayati güvenlik çıkarlarına yönelik tehditler oluşturulması ve Kiev rejiminin Rusların ve Ukrayna'daki Rusça konuşan sakinlerin haklarının ihlal edilmesi yer alıyor.

Şu anda hasımlarımızın planlarında barış yer almıyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılın haziran ayında ortaya koyduğu barış inisiyatifine Ukrayna'nın verdiği yanıt, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'ni istila etmesi ve diğer sınır bölgelerindeki hedeflere hava saldırıları düzenlemesi oldu.

TÜRKİYE ARABULUCU OLUR MU?

Washington ve müttefikleri Kiev'e her türlü desteği veriyor ve Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için Batı yapımı uzun menzilli füzeleri kullanma olasılığını tartışıyorlar. Vladimir Zelenski, Moskova ile müzakereleri yasaklayan kararnamesini iptal etmedi. Böyle bir durumda Türkiye de dahil herhangi bir ülkenin arabuluculuk çabalarının başarıya ulaşması pek mümkün görünmüyor.

Ne yazık ki Ankara, Kiev rejimiyle askeri-teknik alandaki işbirliğini sürdürüyor. Türk silahları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rus askeri personelini ve sivil vatandaşları öldürmek için kullanılıyor. Türk yönetiminin arabuluculuk hizmetleri sağlamaya hazır olduğuna ilişkin açıklamaları göz önüne alındığında, bu durumun şaşkınlık yaratmaması mümkün değildir."

TÜRKİYE'NİN BRICS ÜYELİĞİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

BRICS zirvesine Türkiye'nin katılımı ile ilgili olarak Lavrov, bu ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Lavrov, BRICS'in, bağımsız dış politika izleyen ve yaptırımlara katılmayan ülkelerle bağlarını güçlendirme hedefinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin BRICS üyeliği konusunda kararın oybirliği ile alınacağını söyledi.

"Türkiye'nin BRICS'in daha da geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak güçte olduğundan eminim. Türkiye'nin birliğe katılımının parametrelerine ilişkin karar, oybirliği temelinde ve tüm BRICS ülkelerinin ve Türkiye'nin egemen tercihine saygı gösterilerek verilecek." dedi.