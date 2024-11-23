SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün 'DEM'i ayaklanma çağrısı yaptı

İçişleri Bakanlığı, PKK ile bağlantıları tescillenen Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine kayyum atadı. Karara tepki gösteren PKK sempatizanları, belediye önünde sokağa çıkarak polislere ve barikatlara saldırdı. DEM Partisi Eş Başkanı Birsen Orhan ise belediye önünde yaptığı açıklamada, "Ayaklanma" çağrısı yaparak kaos yaratmaya çalıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 00:06 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 07:08
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık'ta PKK ile bağlantısı tescillenen iki belediye başkanını görevden aldı. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi. Kayyum kararına tepki gösteren PKK sempatizanları, sokağa çıkarak polislere ve barikatlara saldırdı. DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan, belediye önünde ayaklanma çağrısı yaptı.

Kayyum sonrası Tunceli'de provokasyon: Terörün 'DEM'i ayaklanma çağrısı yaptı

İKİ BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, her iki başkanın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bu kararın ardından sokaklara dökülen provokatörler kaos çıkarma peşinde koştu.

Kayyum sonrası PKK sempatizanları sokaklara döküldüKayyum sonrası PKK sempatizanları sokaklara döküldü

TERÖRÜN 'DEM'İNDEN AYAKLANMA ÇAĞRISI

Tunceli Belediyesi önüne gelen PKK sempatizanları, polislere ve barikatlara saldırarak provokasyona imza attı. Barikatları yıkan provokatörler, kaos yaratmaya çalıştı. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan, belediye önünde yaptığı açıklamada, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse, bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" diyerek, sözde "mücadele" çağrısı yaparak ayaklanma çağrısında bulundu.

Tunceli'de eylem ve etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı Tunceli'de eylem ve etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı

KENT GENELİNDEKİ TÜM EYLEM VE ETKİNLİKLERİN 10 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Kayyum sonrası PKK sempatizanları sokaklara inerken Tunceli Valiliği, kent genelindeki tüm eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, yalnızca Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklere izin verileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde yapılmak istenilen açık ve kapalı alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, sticker, afiş, pankart asma, her türlü eylem ve etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içinde 1 Aralık saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır."

DEM ve CHPli belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacıka kayyum atandıDEM ve CHPli belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacıka kayyum atandı
DEM ve CHP'li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık'a kayyum atandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fıra Sarı’da!
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye asgari ücret farkı: Zam oranı yüzde kaç olacak?
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Talisca ile her konuda anlaşmaya varıldı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü ilk soruda joker kullandı
MİT’in 100 Yıllık albümünde Trablusgarp direnişi: Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşa’ya kadar kimler yok ki!
Dries Mertens’ten parmak ısırtan performans! İstatistikleri alt üst etti
CANLI | Ukrayna’da Rus füzesi alarmı: Meclis oturumu iptal edildi! İngiltere’den Bu gece hazırız mesajı | Putin ’Devam’ dedi
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanya’da olması tesadüf mü?
İşte Yenidoğan çetesi gerçekleri: Süreç nasıl başladı? Yalanları çürüten telefon kayıtları!
Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti
SON DAKİKA