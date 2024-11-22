Elazığ Valiliği duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir hafta yasaklandı

Terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum atanmasının ardından sokaklar karıştı. Karara tepki gösteren gruplar sokaklarda terör estirirken, Tunceli Valiliği, kent genelinde 10 gün boyunca her türlü gösteri ve eylemi yasakladı.

Kayyum sonrası terör sempatizanları sokaklara indi (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

ELAZIĞ'DA GÖSTERİ VE TOPLANTILARA 7 GÜNLÜK YASAK

Benzer bir karar da Elazığ Valiliği'nden geldi. Valilik, il genelinde 23-29 Kasım tarihleri arasında gösteri yürüyüşü, toplantı ve çeşitli etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bu kararın 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na dayanılarak alındığı belirtildi. Yasak kapsamına, Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma ve afiş asma gibi faaliyetler girdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yasa dışı eylem ve etkinliklere katılma ihtimali bulunan kişi ve grupların Elazığ'a giriş ve çıkışlarının da 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde engelleneceği bildirildi.

Yasak kararı 23 Kasım saat 00.01'de başlayacak ve 29 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek.