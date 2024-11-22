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Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında görev aldığı belirlenen terörist Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında görev aldığı belirlenen ve 20 Kasım'da Fransa'dan İstanbul'a geldiği tespiti üzerine havalimanında gözaltına alınan Mehmet Savaş tutuklandı.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 23:27 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 23:27
Terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında görev aldığı belirlenen terörist Mehmet Savaş tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kararı bulunan Mehmet Savaş'ın PKK/KCK terör örgütünün Fransa'daki yapılanması unsurlarında 2023'te Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının Fransa'da 9 Aralık 2023'te düzenlenen kongresine katılanlar arasında bulunduğuna ilişkin bilgiler olduğu, Mayıs 2024'te Drancy Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin Fransa'daki örgüt paralelinde düzenlediği eylem ve etkinliklere katılımı organize eden kişiler arasında yer aldığı belirlendi.

Mehmet Savaş'ın 20 Kasım'da Fransa'dan Türkiye'ye giriş yaptığının tespiti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen Savaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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