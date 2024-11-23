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CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan algı belediyeciliği: Devletin projesini sahiplendi!

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Devlet Su İşleri’nin yürüttüğü kapalı sistem sulama projesini sahiplenerek algı belediyeciliğine soyundu. Projenin tamamen devlet kaynaklarıyla yürütüldüğü ortaya çıkarken, AK Parti'den Ahmet Akın'a tepki geldi.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 07:45 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 08:14
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan algı belediyeciliği: Devletin projesini sahiplendi!

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yürüttüğü bir projeyi sahiplenerek algı peşinde koştu.

DSİ PROJESİNİ "ORTAK ÇALIŞMA" GİBİ GÖSTERDİ
CHP'li Ahmet Akın, Savaştepe ilçesindeki Halk Buluşması programında, DSİ tarafından yürütülen Sarıbeyler Kapalı Sistem Sulama Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Akın, "Sarıbeyler Barajı sulamasını kapalı sisteme dönüştüreceğiz. Bu konuda DSİ ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz" iddiasında bulundu.

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Ancak, bu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre projenin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yatırım programında yer aldığı ve tamamen DSİ'nin yürüttüğü bir devlet projesi olduğu bildirildi. Üstelik, söz konusu projenin belediyenin yetki sınırları dışında bulunduğu öğrenildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI AYDEMİR'DEN SERT TEPKİ
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Ahmet Akın'ı kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Aydemir, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, DSİ'nin tamamen kendi kaynaklarıyla yürüttüğü bir projeyi sahiplenmeye çalışıyor. Bu açıklama, kamuoyunu yanıltma amaçlıdır ve vatandaşlarımızın aklıyla alay etmektir" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir,AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir,

Aydemir ayrıca, projenin 2024 yılı Aralık ayında inşaat ihalesinin yapılacağını ve DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Proje, Balıkesir Milletvekillerimiz ve İl Başkanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeyle ilgili herhangi bir finansman ya da uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna yapılan bu tür yanıltıcı açıklamalar algı oluşturmaktan başka bir şey değildir."

ALGI BELEDİYECİLİĞİ ELEŞTİRİLERİ
Göreve geldiği günden bu yana vaat ettiği projeleri hayata geçiremediği iddia edilen CHP'li Ahmet Akın, sık sık algı siyasetiyle gündeme geliyor. Söz konusu sulama projesini sahiplenme çabası, CHP'nin benimsediği "projelerle değil algılarla yönetim" belediyeciliğini bir kez daha gösterdi.

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