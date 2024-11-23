CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan algı belediyeciliği: Devletin projesini sahiplendi!

Ancak, bu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre projenin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yatırım programında yer aldığı ve tamamen DSİ'nin yürüttüğü bir devlet projesi olduğu bildirildi. Üstelik, söz konusu projenin belediyenin yetki sınırları dışında bulunduğu öğrenildi.

Akın, "Sarıbeyler Barajı sulamasını kapalı sisteme dönüştüreceğiz. Bu konuda DSİ ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz" iddiasında bulundu.

AK PARTİ İL BAŞKANI AYDEMİR'DEN SERT TEPKİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Ahmet Akın'ı kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Aydemir, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, DSİ'nin tamamen kendi kaynaklarıyla yürüttüğü bir projeyi sahiplenmeye çalışıyor. Bu açıklama, kamuoyunu yanıltma amaçlıdır ve vatandaşlarımızın aklıyla alay etmektir" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir,

Aydemir ayrıca, projenin 2024 yılı Aralık ayında inşaat ihalesinin yapılacağını ve DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Proje, Balıkesir Milletvekillerimiz ve İl Başkanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeyle ilgili herhangi bir finansman ya da uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna yapılan bu tür yanıltıcı açıklamalar algı oluşturmaktan başka bir şey değildir."

ALGI BELEDİYECİLİĞİ ELEŞTİRİLERİ

Göreve geldiği günden bu yana vaat ettiği projeleri hayata geçiremediği iddia edilen CHP'li Ahmet Akın, sık sık algı siyasetiyle gündeme geliyor. Söz konusu sulama projesini sahiplenme çabası, CHP'nin benimsediği "projelerle değil algılarla yönetim" belediyeciliğini bir kez daha gösterdi.