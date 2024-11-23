İstanbul'da şiddetli sağanak! PEŞ PEŞE SEFER İPTALLERİ

Yağışlar sebebiyle hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri geldi. İstanbul'da peş peşe sefer iptalleri geldi. (A Haber Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr) İDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'nin bazı vapur seferleriyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı iç ve dış hat seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. İDO seferleri iptal edildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Adalar-Beşiktaş, Tuzla-Pendik-Büyükada, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı bildirildi.

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı seferlerinin Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-İstinye uğramalarının, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerin ise Küçüksu uğramasının yapılamayacağı belirtilen açıklamada, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacağı aktarıldı. İDO da internet sitesindeki duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisini paylaştı. Ayrıca duyuruda, saat 15.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova ile saat 18.00'deki Yalova-Pendik ve saat 18.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiği bildirildi. BUDO SEFERLERİ İPTAL

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i fırtına nedeniyle iptal edildi. BUDO seferleri iptal edildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

THY'DEN SEFER İPTALLERİ

Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün yapılması planlanan 38 seferi, İstanbul'da beklenen fırtına dolayısıyla iptal edildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir. Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu bağlantısından ulaşılabilir." THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu İŞTE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) şeklinde eseceğitahmin ediliyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava bugün nasıl olacak? (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli zamanla kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saarlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz'de(Osmaniye ve Hatay hariç) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney ve doğusunda kuvvetli olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. ANKARA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı KAYSERİ 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor. BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, zamanl orta Karadeniz'in iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Orta Karadenizde kuvvetlii olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısının iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu