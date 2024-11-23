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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 44 il için alarm! İstanbul'da yağış başladı kar kapıda! | Sefer iptalleri | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde etkili olacak kuvvetli yağış ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. 44 il için sarı ve turuncu alarm verilirken sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde kar yağışı da bekleniyor. Öte yandan hava ve deniz ulaşımından peş peşe sefer iptalleri geldi. İşte hava durumu raporu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 08:30 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 08:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 44 il için alarm! İstanbul’da yağış başladı kar kapıda! | Sefer iptalleri | HAVA DURUMU

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde etkili olacak kuvvetli yağış ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı.

MARMARA'DA SAĞANAK, DOĞUSUNDA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren özellikle Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul'u uyardı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul'u uyardı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KAR KAPIDA
Öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda ani soğuma ile birlikte 500 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

44 KENT İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 44 il için sarı ve turuncu alarm verdi.
"Sarı" alarm verilen iller şu şekilde:
" Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Yalova."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 44 il için alarm verdi (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Meteoroloji Genel Müdürlüğü 44 il için alarm verdi (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

"Turuncu" alarm verilen iller ise şu şekilde:

"Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce."

İstanbul'da şiddetli sağanak!

PEŞ PEŞE SEFER İPTALLERİ
Yağışlar sebebiyle hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri geldi.

İstanbul'da peş peşe sefer iptalleri geldi. (A Haber Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)İstanbul'da peş peşe sefer iptalleri geldi. (A Haber Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

İDO SEFERLERİ İPTAL
İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'nin bazı vapur seferleriyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı iç ve dış hat seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

İDO seferleri iptal edildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İDO seferleri iptal edildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Adalar-Beşiktaş, Tuzla-Pendik-Büyükada, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı bildirildi.

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı seferlerinin Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-İstinye uğramalarının, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerin ise Küçüksu uğramasının yapılamayacağı belirtilen açıklamada, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacağı aktarıldı.

İDO da internet sitesindeki duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Ayrıca duyuruda, saat 15.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova ile saat 18.00'deki Yalova-Pendik ve saat 18.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i fırtına nedeniyle iptal edildi.

BUDO seferleri iptal edildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)BUDO seferleri iptal edildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

THY'DEN SEFER İPTALLERİ
Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün yapılması planlanan 38 seferi, İstanbul'da beklenen fırtına dolayısıyla iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir. Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu bağlantısından ulaşılabilir."

THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurduTHY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu
THY, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu

İŞTE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) şeklinde eseceğitahmin ediliyor.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava bugün nasıl olacak? (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Hava bugün nasıl olacak? (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli zamanla kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saarlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz'de(Osmaniye ve Hatay hariç) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney ve doğusunda kuvvetli olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

(Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)(Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, zamanl orta Karadeniz'in iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Orta Karadenizde kuvvetlii olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısının iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

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