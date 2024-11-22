Yenidoğan Çetesi 3 maymunu oynadı

Yenidoğan Çetesi üyesi başhemşire Tuğçe Toptemel, yabancı uyruklu Opara adlı bebeğin ölümüne neden olmaktan yargılandı. Soruşturma savcısının da bu hemşire yüzünden tehdit edildiği anlaşıldı.

İstanbul'da hasta bebeklerin önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada 4. duruşma dün yapıldı. Mahkemede ilginç itiraflar da ortaya çıktı.

"ÖLDÜR ŞU BEBEĞİ"

Tutuklu sanık hemşire Mehtap Sayar, sanık Hasan Basri Gök'ün "Mehtap öldür şu bebeği", kendisinin ise "Öldüreceğim de öldürsem de dert" dediği telefon konuşmasının sorulması üzerine de "Sıkıntılı bir bebek hakkında sıkıntılı bir konuşmadır. Bunun sosyal medyada da basında da psikolojik baskısını yaşadım. O yüzden bu konuda konuşmak istemiyorum" diyerek savunma yaptı.

Çapraz sorgusunda, "Her şey fazlasıyla uygunsuz" cümlesini kurduğu telefon görüşmesinin sorulmasının ardından Sayar, bunun hastaneye yapılan denetimle ilgili bir konuşma olduğunu anlattı. "Satılan ilaçlardan ne kadar komisyon alıyordunuz?" sorusu üzerine de komisyon almadığını anlattı.

Bu arada soruşturma Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ın çete üyesi Birinci Hastanesi hemşiresi Tuğçe Toptemel'in tahliye edilmesini istediği ortaya çıktı. Toptemel'in hastande 6 aylık yabancı uyruklu Michelle Nwando Opara'yı kuvöze sığmadığı için beşiğe yatırdığı, yanlış ilaçla ölümüne sebep olmaktan tutuklandığı anlaşıldı.