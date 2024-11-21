PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Canlı Anlatım Güncel Haberleri

Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Hemşire Cansu Akyıldırım'dan itiraf geldi: Fırat Sarı ile ilişkimiz var

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada gözler dördüncü duruşmada. İlk üç günde yaşananlar kirli ağı ortaya çıkarırken, hemşire Cansu Akyıldırım'ın Dr. Fırat Sarı ile 3 yıldır aşk yaşadığını açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:58 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:08
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Hemşire Cansu Akyıldırım’dan itiraf geldi: Fırat Sarı ile ilişkimiz var

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında 7 sanığın daha savunması alındı.

    Davada sanık Cansu Akyıldırım, Dr. Fırat Sarı ile 3 yıldır aşk yaşadığını açıkladı.

    Her şeyi bir bir itiraf eden Akyıldırım; " Bize para atardı. Ben de hemşirelere dağıtırdım. İlaç satıp para aldılar. Denetim dosyasındaki eksiklikleri söyledim. Sisteme kopyala-yapıştır yapıyordum." dedi.

    Tutuklu hemşire Çağlar Durmuş ise "Ben Medilife Hastanesi'nde çalışan bir hemşireyim. Fırat Bey bazı dosyalarda değişimlik yapmamızı istiyordu. Para için 'Hastayı entübe göster' diyordu. Her hastanın SGK ödemesi farklı oluyordu." ifadelerini kullandı.

    Şüpheli hemşire Damla Atak'ın ifadeleri ise çetenin kanlı yüzünü bir kez daha kanıtladı. Atak, "2022'de Fırat Sarı ile tanıştım. Yoğun bakımı mahvetmişlerdi. İlaçlar çalınıyordu. Bir bebek 'Eks' olacak diye doktora mesaj attım. Ama doktor Şeyhmuz işten ayrıldığı için yerine bakan doktor yoktu. Bebek öldüğü zaman Rıza bey vardı. Kendisi ifadesinde Kaya bebeği hiç görmediğini söyledi ama kendisi o bebeği görmüştü." dedi.

    İddianamede maktul olarak yer alan Mive Serdarova adlı bebeğin cenazesinin ailesine teslim edilmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Birinci Hastanesi'nde Hasta Hizmetleri Müdürü olarak çalışan tutuklu sanık Emine Avcı, "Babaanne bana gelip, torununun cenazesini alamadığını söyledi. Ödemeyi de yaptığını söyledi. Ödemeyi nerede yaptığını sorduğumda, yoğun bakımda yaptıklarını söyledi. Ben de Hakan Doğukan Taşçı'yı arayarak, durumu sordum. Konuşmasından usulsüzlük yapıldığını anladım. Sonrasında kendisini tekrar arayarak şikayetçi olacağımı, hastane yönetimine de bildireceğimi söyledim." dedi.

    İşte duruşmanın 4. gününde yaşanan tüm gelişmeler...

    CANLI ANLATIM
    09:58 21 Kasım 2024
    KRİTİK DAVADA 4. GÜN!
    Mahkeme 3. gün alınan savunmaların ardından duruşmayı bugün sabah saat 09.30'a erteledi. Bugün sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.
    08:30 21 Kasım 2024
    NE KADAR CEZA İSTENİYOR?
    İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

    8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

    İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

    Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

    Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.
    08:00 21 Kasım 2024
    İDDİANAMEDE NELER VAR?
    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

    İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

    Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

    Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı aktarılan iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

    Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede bildiriliyor.

    SON DAKİKA