İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında 7 sanığın daha savunması alındı.

Davada sanık Cansu Akyıldırım, Dr. Fırat Sarı ile 3 yıldır aşk yaşadığını açıkladı.

Her şeyi bir bir itiraf eden Akyıldırım; " Bize para atardı. Ben de hemşirelere dağıtırdım. İlaç satıp para aldılar. Denetim dosyasındaki eksiklikleri söyledim. Sisteme kopyala-yapıştır yapıyordum." dedi.



Tutuklu hemşire Çağlar Durmuş ise "Ben Medilife Hastanesi'nde çalışan bir hemşireyim. Fırat Bey bazı dosyalarda değişimlik yapmamızı istiyordu. Para için 'Hastayı entübe göster' diyordu. Her hastanın SGK ödemesi farklı oluyordu." ifadelerini kullandı.

Şüpheli hemşire Damla Atak'ın ifadeleri ise çetenin kanlı yüzünü bir kez daha kanıtladı. Atak, "2022'de Fırat Sarı ile tanıştım. Yoğun bakımı mahvetmişlerdi. İlaçlar çalınıyordu. Bir bebek 'Eks' olacak diye doktora mesaj attım. Ama doktor Şeyhmuz işten ayrıldığı için yerine bakan doktor yoktu. Bebek öldüğü zaman Rıza bey vardı. Kendisi ifadesinde Kaya bebeği hiç görmediğini söyledi ama kendisi o bebeği görmüştü." dedi.

İddianamede maktul olarak yer alan Mive Serdarova adlı bebeğin cenazesinin ailesine teslim edilmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Birinci Hastanesi'nde Hasta Hizmetleri Müdürü olarak çalışan tutuklu sanık Emine Avcı, "Babaanne bana gelip, torununun cenazesini alamadığını söyledi. Ödemeyi de yaptığını söyledi. Ödemeyi nerede yaptığını sorduğumda, yoğun bakımda yaptıklarını söyledi. Ben de Hakan Doğukan Taşçı'yı arayarak, durumu sordum. Konuşmasından usulsüzlük yapıldığını anladım. Sonrasında kendisini tekrar arayarak şikayetçi olacağımı, hastane yönetimine de bildireceğimi söyledim." dedi.

İşte duruşmanın 4. gününde yaşanan tüm gelişmeler...