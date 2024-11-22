Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Çankırı'da cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 29 kişi yaralandı. (DHA)

29 KİŞİ YARALANDI

İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.