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Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'dan Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cenazeye gidenleri taşıyan A.K. yönetimindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 29 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:15 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:15
Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

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Kaza saat 07.30 sıralarında Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cenazeye gidenleri taşıyan A.K. yönetimindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Çankırı'da cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 29 kişi yaralandı. (DHA)Çankırı'da cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 29 kişi yaralandı. (DHA)

29 KİŞİ YARALANDI
İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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