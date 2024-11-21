Gümrüklerde yeni dönem: Ticaret Bakanlığı duyurdu! Nedir bu AB – Entegre NCTS Faz 5 uygulaması

Gümrüklerde yeni bir dönem başladı.
NCTS FAZ 5'e GEÇİLDİ
Ticaret Bakanlığı Gümrük sistemlerinde ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan AB-Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçildiğini bildirdi.
Gümrüklerde yeni bir dönem başladı.
NCTS FAZ 5'e GEÇİLDİ
Ticaret Bakanlığı Gümrük sistemlerinde ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan AB-Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti olarak 01.12.2012 tarihinde Akit Taraf olunan; diğer Akit Tarafların da Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna olduğu, 20.05.1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri çerçevesindeki taşımalarda Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) kullanılmaktadır. Mezkür Sözleşme hükümleri çerçevesinde, ülkelerce belirli bir takvim dahilinde NCTS sisteminin güncel sürümüne geçiş yapılması zorunlu olup tüm taraf ülkeler için son geçiş tarihi 01.12.2024 olarak belirlenmişti. Bu çerçevede, NCTS Faz 5 uygulamasına 17 Kasım 2024 tarihinde gümrüklerimizde geçilmiştir.
NCTS FAZ 5 ÜLKEMİZ GÜMRÜKLERİNDE UYGULAMAYA ALINDI
Ülkemiz ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip olan Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın ortak transit rejimi kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminat ile taşınabilmesine imkân sağlayan; ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılmakta olan NCTS sisteminin güncel sürümü olan NCTS Faz 5, halihazırda kullanılan NCTS Faz 4 sisteminin yerini almakta ve çeşitli iyileştirmeler getirmekte olup; ülkemiz gümrüklerinde 17.11.2024 tarihinde uygulamaya alınmıştır.
FRANSA VE KUZEY MAKEDONYA DA GEÇECEK
Ülkemizi takiben Fransa ve Kuzey Makedonya da önümüzdeki haftalarda NCTS Faz 5 sürümüne geçiş yapacaktır. Bu kapsamda, ülkemizde NCTS Faz 5 sürümüne geçiş öncesinde tüm paydaşlara yazılı ve görsel materyaller ile gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmiş, geçiş öncesinde ilgili ülkeler de dahil olmak üzere tüm tarafların konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi sağlanmıştır. NCTS'nin bir önceki sürümü ile kıyaslandığında elektronik mesaj içeriklerinde ve sistemsel yapıda büyük oranda farklı bir yapıya haiz olan Faz 5 sürümündeki köklü yapısal değişiklikler, Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük sistemlerinde de bir kesinti yapılmasını gerektirmiş; söz konusu sistemi kullanan tüm taraflar nezdinde bir uyum ihtiyacı doğurmuştur. Bu geçiş sürecinde, transit rejimine ilişkin alternatif beyan yöntemlerinin kullanılması sağlanarak işlemlere devam edilebilmesi mümkün kılınmıştır. Halihazırda, Ticaret Bakanlığı'nın gümrük sistemleri ülke genelinde aktif bir şekilde çalışmakta olup, bu süreçte Bakanlığımıza intikal ettirilen hususlar titizlikle ele alınmakta; Ticaret Bakanlığı ekiplerince tüm paydaşlar nezdinde gerek teknik gerekse de idari olarak geniş kapsamlı destek sağlanmaktadır."
NEDİR BU NCTS FAZ 5 UYGULAMASI
NCTS Faz 5, Avrupa Birliği'nin Birlik Gümrük Kodu (UCC) ile uyumlu hale getirilen ve NCTS Faz 4'ün yerini alan yeni transit sistemidir. Bu güncelleme, ticarette verimliliği artırmayı ve AB düzenlemelerine tam uyum sağlamayı hedeflemektedir.
NCTS FAZ 5 İLE GELEN YENİLİKLER
Veri Standardizasyonu: Avrupa Birliği Gümrük Veri Modeli (EUCDM) ile uyumlu yeni veri öğeleri kullanılarak veri alışverişi standartlaştırıldı.
Erken Beyan İmkanı: Transit beyannameleri, eşyanın gümrüğe sunulmasından 30 gün öncesine kadar hazırlanabilecek.
Olay Kaydı Gümrük İdaresi: Taşıma sırasında meydana gelen olaylar, varış gümrüğüne ulaşmadan en yakın gümrük idaresi tarafından kaydedilecek.
Yeni Mesaj Türleri: Süreçleri kolaylaştırmak için IE022 (Beyan Düzeltme), IE170 (Eşya Sunum Bildirimi) ve IE182 (Olay Bildirimi) gibi mesajlar eklendi.
Katmanlı Beyan Sistemi: Alt sevkiyat yapısı sayesinde birden fazla gönderici ve alıcıya tek beyanda işlem yapılabilecek.
AES Entegrasyonu: Otomatik İhracat Sistemi (AES) ile entegrasyon sağlanarak transit beyannamelerinin doğruluğu artırıldı.
NCTS FAZ 5 NEDEN ÖNEMLİ?
Gelişmiş Veri Alışverişi: Ulusal ve uluslararası sistemler arasında daha hızlı ve doğru bilgi aktarımı sağlanıyor.
Sıkı İzleme ve Denetim: Transit rejimi sırasında olaylar daha iyi izlenerek ekonomik çıkarlar korunuyor.
Basitleştirilmiş İşlemler: Erken beyan ve yeni veri modelleriyle süreçler hızlandırılıyor.
Uyumlu Gümrük İşlemleri: NCTS Faz 5, AB mevzuatı ve uluslararası standartlara tam uyum sağlıyor.
GELECEĞE YÖNELİK HAZIRLIK
NCTS Faz 5, gelecekte uygulanacak olan NCTS Faz 6 ve diğer güncellemeler için temel oluşturuyor. Faz 6, güvenlik ve emniyet verilerini de içerecek şekilde genişletilecek.
22 Ocak 2025'e kadar geçiş dönemi devam edecek ve ardından yeni sistem tamamen uygulanacak. Bu güncellemelerle birlikte ticaret işlemleri daha güvenilir ve hızlı hale gelecek.