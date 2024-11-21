Gümrüklerde yeni dönem: Ticaret Bakanlığı duyurdu! Nedir bu AB – Entegre NCTS Faz 5 uygulaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak 01.12.2012 tarihinde Akit Taraf olunan; diğer Akit Tarafların da Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna olduğu, 20.05.1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri çerçevesindeki taşımalarda Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) kullanılmaktadır. Mezkür Sözleşme hükümleri çerçevesinde, ülkelerce belirli bir takvim dahilinde NCTS sisteminin güncel sürümüne geçiş yapılması zorunlu olup tüm taraf ülkeler için son geçiş tarihi 01.12.2024 olarak belirlenmişti. Bu çerçevede, NCTS Faz 5 uygulamasına 17 Kasım 2024 tarihinde gümrüklerimizde geçilmiştir.

Ticaret Bakanlığı X paylaşımı

NCTS FAZ 5 ÜLKEMİZ GÜMRÜKLERİNDE UYGULAMAYA ALINDI

Ülkemiz ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip olan Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın ortak transit rejimi kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminat ile taşınabilmesine imkân sağlayan; ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılmakta olan NCTS sisteminin güncel sürümü olan NCTS Faz 5, halihazırda kullanılan NCTS Faz 4 sisteminin yerini almakta ve çeşitli iyileştirmeler getirmekte olup; ülkemiz gümrüklerinde 17.11.2024 tarihinde uygulamaya alınmıştır.