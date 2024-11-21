Fatih Terim skeci gerçek oldu... Antrenörden futbolcusuna dayak

Kayseri'de "Fatih Terim'in soyunma odası skeci" gerçek oldu.
Yıllar önce ʺOlacak O Kadarʺ isimli programdaki Fatih Terim skeci (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)
Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un soyunma oyuncusuyla kavga eden antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun futbolcuyu darp ettiği görüldü.
Görüntülerde oyuncuya bağıran Niğdelioğlu'nun tokat attığı da görüldü.
Kayseri'de antrenör futbolcuyu darbetti (İHA)
FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA GELDİ
Olayla ilgili açıklama yapan futbolcu ise hocaya bağırarak küfür ettiğini söyledi.
Kendisinin tepkisi sonrası hocasının yavaşça boğazını sıktığını söyleyen futbolcu şu ifadeleri kullandı:
Darbedilen futbolcu
"Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı.