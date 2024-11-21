Fatih Terim skeci gerçek oldu... Antrenörden futbolcusuna dayak

Kayseri'de antrenör futbolcuyu darbetti (İHA)

"BÖYLE TAKIMIN DA HOCASININ DA!"

Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. Deniz hocaya, 'hayırdır hoca' dedim. Deniz hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık"