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Fatih Terim skeci gerçek oldu... Antrenörden futbolcusuna dayak

Kayseri'de bir antrenör soyunma odasında futbolcusunu darbetti. O anların görüntüsü tepki çekerken şiddet gören futbolcu açıklama yaptı. Olayın sebebini anlatan futbolcu, "Maç sonu hocamın elini öperek barıştık" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:40
Fatih Terim skeci gerçek oldu... Antrenörden futbolcusuna dayak

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Kayseri'de "Fatih Terim'in soyunma odası skeci" gerçek oldu.

Yıllar önce ʺOlacak O Kadarʺ isimli programdaki Fatih Terim skeci (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)Yıllar önce ʺOlacak O Kadarʺ isimli programdaki Fatih Terim skeci (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un soyunma oyuncusuyla kavga eden antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun futbolcuyu darp ettiği görüldü.

Görüntülerde oyuncuya bağıran Niğdelioğlu'nun tokat attığı da görüldü.

Kayseri'de antrenör futbolcuyu darbetti (İHA)Kayseri'de antrenör futbolcuyu darbetti (İHA)

FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA GELDİ
Olayla ilgili açıklama yapan futbolcu ise hocaya bağırarak küfür ettiğini söyledi.

Kendisinin tepkisi sonrası hocasının yavaşça boğazını sıktığını söyleyen futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Darbedilen futbolcuDarbedilen futbolcu

"Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı.

Kayseri'de antrenör futbolcuyu darbetti (İHA)Kayseri'de antrenör futbolcuyu darbetti (İHA)

"BÖYLE TAKIMIN DA HOCASININ DA!"
Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. Deniz hocaya, 'hayırdır hoca' dedim. Deniz hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık"

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