Türkiye’de hipersonik füze var mı? Geleceğin askeri teknolojisi...

Anadolu Ajansı
Türkiye'de hipersonik füze var mı?
Ülkemiz hipersonik füze teknolojileri üzerine önemli çalışmalar yürütüyor. Savunma sanayii alanında atılan adımlarla hipersonik sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu askeri teknoloji Türkiye'nin savunma stratejileri açısından kritik bir öneme sahip. Öte yandan Roketsan tarafından yapılan açıklamada ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin başarıyla vurulduğu belirtildi.
Roketsan
İHA-230 hakkında dair dikkat çeken detaylar
Gece ve gündüz operasyon yapabilecek İHA-230, sabit kara, deniz hedeflerine, hava savunma radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturmaktadır. Operasyonel kullanım alanı füzenin bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak 150+ km'dir. Parçacık etkili harp başlığı bulunan İHA-230'un farklı hedef tiplerine karşı harp başlığı varyantları da bulunmaktadır.
Anadolu Ajansı
Kritik görevlerde etkin rol oynuyor
Sistem İHA'dan ayrılmadan önce ateşleme hazırlık işlemlerini yaparak göreve hazırlanmaktadır. İHA'dan bırakıldıktan sonra, havada belli bir süre serbest düşüş yapıp katı yakıt motorunu otonom olarak ateşlemektedir. İHA-230 sahip olduğu karıştırıcı sistemlere karşı önlemi bulunan GNSS destekli ataletsel güdüm yeteneği ile hedefe hassas şekilde yönlenmektedir. Sistem at-unut özelliği ile çalışmaktadır. Düşman mevzilerinin derinlerine girmeksizin, kritik görevlerde kullanıcıya kullanım imkanı sunmaktadır.
Detaylar için https://www.roketsan.com.tr/tr resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.