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Türkiye'de hipersonik füze var mı? Geleceğin askeri teknolojisi...

Ortadoğu'da yaşanan gerilim artarken İran dün İsrail'e çok sayıda füze gönderdiğini duyurdu. Bu noktada hipersonik füzeler tekrar gündeme geldi. Ses hızının beş katından daha hızlı hareket edebilen bu teknoloji bölgedeki askeri dengeleri etkileyebilir. Peki hipersonik füze nedir, özellikleri neler? Türkiye'de hipersonik füze varmı? İşte habere dair merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:40 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:41
Türkiye’de hipersonik füze var mı? Geleceğin askeri teknolojisi...

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Ortadoğu'da İsrail'in başlattığı gerilim sürerken ülkelerin askeri teknolojileri de merak ediliyor. Gelişmelerin akabinde İran, dün başlattığı saldırılarda İsrail'e çok sayıda füze gönderdiğini duyurdu. İran'ın İsrail'e hipersonik füze gönderdiği de konuşulan detaylar arasında. Peki hipersonik füze nedir, özellikleri neler? Türkiye'nin askeri teknolojisinde hipersonik füze mevcut mu? İşte habere dair dikkat çeken detaylar...

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Hipersonik füze nedir?

Hipersonik füze ses hızının beş katı (Mach 5) veya daha yüksek hızlarda hareket edebilen gelişmiş bir askeri mühimmat türüdür. Bu füzeler yüksek hızları ve manevra kabiliyetleri sayesinde geleneksel hava savunma sistemlerinin tespit ve müdahale sürelerini azaltarak hedefe ulaşma şansını artırır. Hipersonik füzeler balistik veya seyir füzesi olarak tasarlanabilir ve genellikle yüksek irtifada düşük irtifada veya karma bir uçuş planıyla hareket edebilir.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Hava akışını kontrol edebiliyorlar

Bu tür füzelerin en önemli özelliklerinden biri hava akışını kontrol edebilme yetenekleridir. Bu sayede uçuş rotalarını değiştirerek hedefe yaklaşabilirler. Birçok ülke hipersonik teknolojiye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırırken bu alandaki ilerlemeler küresel güvenlik dinamiklerini de etkiliyor. Hipersonik füzelerin geliştirilmesi modern savaş stratejileri açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Öte yandan bu gelişme ülkelerin askeri güçlerini artırma politikalarının da merkezinde yer alıyor.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Türkiye'de hipersonik füze var mı?

Ülkemiz hipersonik füze teknolojileri üzerine önemli çalışmalar yürütüyor. Savunma sanayii alanında atılan adımlarla hipersonik sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu askeri teknoloji Türkiye'nin savunma stratejileri açısından kritik bir öneme sahip. Öte yandan Roketsan tarafından yapılan açıklamada ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin başarıyla vurulduğu belirtildi.

RoketsanRoketsan

İHA-230 hakkında dair dikkat çeken detaylar

Gece ve gündüz operasyon yapabilecek İHA-230, sabit kara, deniz hedeflerine, hava savunma radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturmaktadır. Operasyonel kullanım alanı füzenin bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak 150+ km'dir. Parçacık etkili harp başlığı bulunan İHA-230'un farklı hedef tiplerine karşı harp başlığı varyantları da bulunmaktadır.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Kritik görevlerde etkin rol oynuyor

Sistem İHA'dan ayrılmadan önce ateşleme hazırlık işlemlerini yaparak göreve hazırlanmaktadır. İHA'dan bırakıldıktan sonra, havada belli bir süre serbest düşüş yapıp katı yakıt motorunu otonom olarak ateşlemektedir. İHA-230 sahip olduğu karıştırıcı sistemlere karşı önlemi bulunan GNSS destekli ataletsel güdüm yeteneği ile hedefe hassas şekilde yönlenmektedir. Sistem at-unut özelliği ile çalışmaktadır. Düşman mevzilerinin derinlerine girmeksizin, kritik görevlerde kullanıcıya kullanım imkanı sunmaktadır.

Detaylar için https://www.roketsan.com.tr/tr resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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