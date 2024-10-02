Türkiye’de hipersonik füze var mı? Geleceğin askeri teknolojisi...

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Ortadoğu'da İsrail'in başlattığı gerilim sürerken ülkelerin askeri teknolojileri de merak ediliyor. Gelişmelerin akabinde İran, dün başlattığı saldırılarda İsrail'e çok sayıda füze gönderdiğini duyurdu. İran'ın İsrail'e hipersonik füze gönderdiği de konuşulan detaylar arasında. Peki hipersonik füze nedir, özellikleri neler? Türkiye'nin askeri teknolojisinde hipersonik füze mevcut mu? İşte habere dair dikkat çeken detaylar...

Anadolu Ajansı Hipersonik füze nedir? Hipersonik füze ses hızının beş katı (Mach 5) veya daha yüksek hızlarda hareket edebilen gelişmiş bir askeri mühimmat türüdür. Bu füzeler yüksek hızları ve manevra kabiliyetleri sayesinde geleneksel hava savunma sistemlerinin tespit ve müdahale sürelerini azaltarak hedefe ulaşma şansını artırır. Hipersonik füzeler balistik veya seyir füzesi olarak tasarlanabilir ve genellikle yüksek irtifada düşük irtifada veya karma bir uçuş planıyla hareket edebilir.