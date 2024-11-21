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Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş'e Üsküdar Belediyesi'nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "liyakat" sakızının göstermelik olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi Şeriman Kaya Gümüş'ün, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde Müdür Yardımcılığı'na atandığı öğrenildi. Takvim.com.tr atamının izini sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:39 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:52
Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş’e Üsküdar Belediyesi’nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dile doladığı "liyakat" sakızının göstermelik olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NUN BALDIZI ŞERİMAN KAYA GÜMÜŞ'E YENİ KOLTUK!
İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi Şeriman Kaya Gümüş'ün Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevine atandığı ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim olan Togahan Erdoğan tarafından ortaya atılan iddia Şeriman Kaya Gümüş'ün sosyal medya paylaşımlarıyla doğrulandı.

Tolgahan Erdoğan'ın X paylaşımıTolgahan Erdoğan'ın X paylaşımı

Takvim.com.tr Gümüş'ün sosyal medya paylaşımlarında daha önce çalıştığı Beylikdüzü Belediyesi'ne veda ederek Üsküdar Belediyesi'nde temaslara başladığını tespit etti.

Şeriman Kaya Gümüş Beylikdüzü Belediyesi'ne veda ederek Üsküdar'a geçtiŞeriman Kaya Gümüş Beylikdüzü Belediyesi'ne veda ederek Üsküdar'a geçti

Şeriman Kaya Gümüş'ün Üsküdar'da kabul ve ziyaretlere katıldığını gösteren paylaşım (Takvim.com.tr / Ekran Görüntüsü)Şeriman Kaya Gümüş'ün Üsküdar'da kabul ve ziyaretlere katıldığını gösteren paylaşım (Takvim.com.tr / Ekran Görüntüsü)

Bu atamanın Ekrem İmamoğlu'nun eliyle yapıldığı konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde tekstil sektöründe çalışan Şeriman Kaya Gümüş'ü belediyeye transfer işe aldığı biliniyor. Şimdi ise Gümüş'ün Üsküdar Belediyesi'ne Müdür Yardımcısı olarak atanması İmamoğlu'nun eşine dostuna çektiği kıyağı gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu ve Sinem DedetaşEkrem İmamoğlu ve Sinem Dedetaş

İMAMOĞLU KONTENJANINDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Atamanın gerçekleştiği Üsküdar Belediyesi'nin başındaki isim olan Sinem Dedetaş, İmamoğlu ailesine yakınlığıyla bilinen bir isim. İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'nin eski Genel Müdürü olan Dedetaş, İmamoğlu kontenjanından Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday gösterilmişti.

DİLEK İMAMOĞLU ZİYARET ETTİ
Dedetaş'ın seçilmesinden sonra belediyeye yaptığı ilk ziyaretçilerden biri Dilek İmamoğlu olmuştu.

Dilek İmamoğlu'nun Sinem Dedetaş'a ziyareti (X)Dilek İmamoğlu'nun Sinem Dedetaş'a ziyareti (X)

Şeriman Kaya Gümüş'ün atamasında bu ilişkilere dikkat çekilirken "Atama liyakatle değil aile bağlarıyla yapıldı?" yorumları sosyal medyada dile getirildi.

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