Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş’e Üsküdar Belediyesi’nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dile doladığı "liyakat" sakızının göstermelik olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İMAMOĞLU'NUN BALDIZI ŞERİMAN KAYA GÜMÜŞ'E YENİ KOLTUK!

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi Şeriman Kaya Gümüş'ün Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevine atandığı ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim olan Togahan Erdoğan tarafından ortaya atılan iddia Şeriman Kaya Gümüş'ün sosyal medya paylaşımlarıyla doğrulandı. Tolgahan Erdoğan'ın X paylaşımı Takvim.com.tr Gümüş'ün sosyal medya paylaşımlarında daha önce çalıştığı Beylikdüzü Belediyesi'ne veda ederek Üsküdar Belediyesi'nde temaslara başladığını tespit etti. Şeriman Kaya Gümüş Beylikdüzü Belediyesi'ne veda ederek Üsküdar'a geçti