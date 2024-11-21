Türkiye ile Afrika arasındaki ikili ilişkiler gelişmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Somali ile füze ve uzay roketleri denemesi yapmak için bir tesis kurma konusunda görüşmeler yaptığı öğrenilmişti.
Türkiye ile Afrika arasındaki ikili ilişkiler gelişmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Somali ile füze ve uzay roketleri denemesi yapmak için bir tesis kurma konusunda görüşmeler yaptığı öğrenilmişti.
3 NOKTADAN BİRİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK
Kararın Somali Meclisi'nden geçtiği öğrenildi.
Türkiye, projesini hayata geçirdiğinde, Dünya'da uzaya fırlatma yapabilen üç noktadan birinde söz sahibi olacak.
PROJE YATIRIM BEDELİ 6 MİLYAR DOLAR
Projenin yatırım maliyetine de ulaşıldı. İlk belirlemelere göre projenin yatırım maliyeti 6 milyar dolar civarında olacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin de projeye yatırım ortağı olarak müdahil olacağı düşünülüyor.
DÜNYADA ÜÇÜNCÜ NOKTA
Daha önce Somali ile kapsamlı bir denizcilik anlaşmasına imza atan Türkiye,kurulacak uzay üssü ile roket denemeleri ve uzun menzilli fırlatma testleri gerçekleştirilecek.
Böylece Türkiye, geleneksel olarak küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışında 'ben de varım' diyecek. Kritik üssün, Somali'de kurulmasının altında bilimsel bir neden de yatıyor.
Ekvator'a yakın olan Somali toprakları, Dünya'dan uzaya fırlatma yapabilecek üç noktadan da biri.
Bu özelliği ile Rusların Kazakistan'da kullandığı Baykonur Üssü ve SPACE X ve NASA çalışmalarının yapıldığı Florida'dan sonra üçüncü seçenek olan Somali, Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacağı öngörülüyor.
Üs kurulduğunda füze denemeleri için de bir saha olacak. Mevcut durumda Sinop sahası Türkiye'nin denemeleri için yeterli alanı sağlamıyor Somali'nin coğrafi konumu sayesinde, yerleşim yerlerinden uzak olan lokasyon avantaja dönecek, testler en az hasarla gerçekleştirilebilecek.
SARIYER'DEKİ BALIKÇILAR SOMALİ'YE GİDECEK
Başkan Erdoğan kritik MYK'da Somalilere balık tutmayı öğretecekleri bilgisini de paylaştı.
Yeterli sayıda doğal limanı olmayan Somali'de balıkçılık sektörü yeniden canlanacak. Kayıt dışı balıkçılık önlenecek. Kaybedilen 300 milyon dolarlık balıkçılık geliri Somali'ye kalacak.
Somali'nin dünyaca ünlü balıklarının başka devletler tarafından sömürüldüğü ve bu durumun sona ermesi için Somalililere balık tutmayı öğretilecek. Erdoğan bu kapsamda, "Sarıyer'deki balıkçılara söyledim Somali'ye gidecekler, onlara balıkçılık dersi verilecek" dedi.