Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Somali ile füze ve uzay roketleri denemesi yapmak için bir tesis kurma konusunda görüşmeler yaptığı öğrenilmişti.

Türkiye, projesini hayata geçirdiğinde, Dünya'da uzaya fırlatma yapabilen üç noktadan birinde söz sahibi olacak. PROJE YATIRIM BEDELİ 6 MİLYAR DOLAR Projenin yatırım maliyetine de ulaşıldı. İlk belirlemelere göre projenin yatırım maliyeti 6 milyar dolar civarında olacak.

Başkan Erdoğan. (Takvim.com.tr / Arşiv)



DÜNYADA ÜÇÜNCÜ NOKTA

Daha önce Somali ile kapsamlı bir denizcilik anlaşmasına imza atan Türkiye,kurulacak uzay üssü ile roket denemeleri ve uzun menzilli fırlatma testleri gerçekleştirilecek.

Böylece Türkiye, geleneksel olarak küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışında 'ben de varım' diyecek. Kritik üssün, Somali'de kurulmasının altında bilimsel bir neden de yatıyor.



Ekvator'a yakın olan Somali toprakları, Dünya'dan uzaya fırlatma yapabilecek üç noktadan da biri.

Bu özelliği ile Rusların Kazakistan'da kullandığı Baykonur Üssü ve SPACE X ve NASA çalışmalarının yapıldığı Florida'dan sonra üçüncü seçenek olan Somali, Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacağı öngörülüyor.