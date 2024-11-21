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DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan tutuklandı

PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. PKK silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:07 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 19:40
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan tutuklandı

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İstanbul'da DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anma etkinliğine ilişkin gözaltına alınan partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

DEM Parti Esenyurt ilçe başkanlığına düzenlenen operasyon (18 Kasım DHA)DEM Parti Esenyurt ilçe başkanlığına düzenlenen operasyon (18 Kasım DHA)


TERÖRİST İÇİN ANMA ETKİNLİĞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

DEM Parti Esenyurt ilçe başkanlığında örgütsel dökümanlar ele geçirildiDEM Parti Esenyurt ilçe başkanlığında örgütsel dökümanlar ele geçirildi

Bu kapsamda gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

DEM'li Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan DEM'li Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ TERÖR PROPAGANDASI
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Arınan ve Yılmaz'ın, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi.

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