İstanbul'da DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anma etkinliğine ilişkin gözaltına alınan partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.