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DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:35 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:44
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

DEM'e terör baskını (İHA/Ekran görüntüsü)DEM'e terör baskını (İHA/Ekran görüntüsü)

AHMET ÖZER TUTUKLANMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda CHP ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

Ardından kayyum atanan Esenyurt Belediyesi ile Kandil arasındaki finansal ağ mercek altına alındı. Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatılmıştı.

Esenyurt - Kandil bağı çözülüyor! CHP/DEMli Ahmet Özere terörizmin finansmanı soruşturması... İmamoğlunun 100 milyon dolar korkusuEsenyurt - Kandil bağı çözülüyor! CHP/DEMli Ahmet Özere terörizmin finansmanı soruşturması... İmamoğlunun 100 milyon dolar korkusu

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