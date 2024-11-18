DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltında

DEM'e terör baskını (İHA/Ekran görüntüsü)

AHMET ÖZER TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda CHP ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.