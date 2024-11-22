Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hangi araçlara zorunlu olacak? UTTS nedir, ne zaman başlıyor?

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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2025'ten itibaren trafiğe kayıtlı tüm araçlar için zorunlu hale gelecek. Bu sistem, akaryakıt piyasasında kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi denetimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. UTTK'nin uygulaması, araç tanımlama ve izleme altyapısı ile vergi denetimlerini güçlendirecek. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) nedir? UTTS, taşıtların plaka bilgilerini manuel olarak girmek yerine, otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara aktaran bir altyapı sunuyor. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında yapılan her yakıtın alımını izlenebilir hale getiriyor. Böylece haksız rekabetin ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vergi dairelerinin denetim yapmasını kolaylaştırarak, akaryakıt tüketimi üzerinde daha şeffaf bir kontrol sağlanıyor.