PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hangi araçlara zorunlu olacak? UTTS nedir, ne zaman başlıyor?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin getirdiği yenilikler, 2025'ten itibaren tüm araç sahiplerini etkileyecek. Bu sebeple araç sahiplerinin ve işletmelerin gerekli düzenlemelere uygun şekilde hazırlık yapmaları oldukça önemli. Peki UTTS nedir, hangi araçları kapsar? İşte konuya ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 09:40
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hangi araçlara zorunlu olacak? UTTS nedir, ne zaman başlıyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2025'ten itibaren trafiğe kayıtlı tüm araçlar için zorunlu hale gelecek. Bu sistem, akaryakıt piyasasında kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi denetimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. UTTK'nin uygulaması, araç tanımlama ve izleme altyapısı ile vergi denetimlerini güçlendirecek. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) nedir?

UTTS, taşıtların plaka bilgilerini manuel olarak girmek yerine, otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara aktaran bir altyapı sunuyor. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında yapılan her yakıtın alımını izlenebilir hale getiriyor. Böylece haksız rekabetin ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vergi dairelerinin denetim yapmasını kolaylaştırarak, akaryakıt tüketimi üzerinde daha şeffaf bir kontrol sağlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ne zaman başlıyor?

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe yeni kaydedilecek her araç, tescil işlemlerini takiben bir ay içinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmak zorunda olacak. Bu yükümlülük yalnızca yeni araçlarla sınırlı kalmayacak; mevcut araçlar için de bir düzenleme getirildi. Bireysel taşıtların da 30 Haziran 2025 tarihine kadar TTB taktırma zorunluluğu bulunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

UTTS hangi araçlara zorunlu olacak?

Kapsam yalnızca bireysel araçlarla sınırlı değil. Kiralık ve işletme araçları da UTTS'ye dahil edilecek. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmelerin kullanımına giren araçlar aynı şekilde Taşıt Tanıma Birimi'ne sahip olacak. Bu yenilik, özellikle işletmelerin akaryakıt tüketimlerini şeffaf bir şekilde izlemelerine olanak tanıyacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yenidoğan Çetesi davasında beşinci gün! Hepsi 3 maymunu oynadı
Disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından çelişkilerle dolu açıklama!
Halkbank
Narin Güran’ın avucunda bulunan saç teli kime ait? Narin katiliyle boğuştu mu? Otopsi sonucu ortaya çıktı
Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak
Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden
Türk Telekom
Uğur Dündar Dilara Gülatan’ın biyolojik babası mı çıktı? Duygu Nebioğlu’ndan flaş açıklama: Ölümle tehdit edildim
Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!
Yoğun yağış İstanbul’u felç etti! Ekrem İmamoğlu Almanya’da ortaya çıktı
EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurların artışı eşitlenir mi?
Mourinho’dan Becao ve Djiku için şok rapor!
Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş’e Üsküdar Belediyesi’nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?
UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek: İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler kesilsin
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA