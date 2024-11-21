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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yumaklı, mazot ve gübre desteğinin önümüzdeki yıl ocak şubat ayında nakit olarak ödeneceğini belirtti.



İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkanlar: "GIDA ARZINDA SORUNUMUZ YOK" Son 50 yılda Türkiye'nin nüfusu 2 katına çıktı. 2050 yılında da 100 milyona çıkmasıyla alakalı senaryolar var. Şu anda 60 milyona yakın turist geliyor. 2050 yılında da turist sayısı 100 milyona yaklaşacak. Elbette zaman içerisinde ülkemizin gıda arz güvenliği ile alakalı hususlarda değişiklikler olabilir. Ancak temel olarak Türkiye'de kendi kendimize yettiğimiz ürünlerin oranı çok yüksek. Kendimize yetemediğimiz ürünler de son derece sınırlı.Bunlarla alakalı halihazırda uyguladığımız programlar ile ihtiyacımıza karşılık gelecek şekilde üretim hedefi var. Burada nüfus yoğunluğunun farkına varmamız gerekir. Türkiye fındık üretiminde dünya lideri. Kayısı, limon, nohut, domates, kuru soğan şeker pancarı gibi ürünlerde ihtiyacımızın üzerinde üretimimiz var. Buğdayda yüzde 96 oranında üretim yapıyoruz. Bütün bunların hepsi bize çok açık bir şekilde herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek ülkemizin gıda ile ilgili gıda arzı ile ilgili sıkıntısı olmadığını gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de önemli açıklamalarda bulunu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) "TARIM BİTTİ" İDDİALARINA YANIT Türkiye'de bir kesim var 'öldük, bittikçiler' aslında bunların hiçbir analizi yok. Vatandaşa söyleyecek sözleri yok. Sadece bazı konuları manipüle ederek açıkçası sanki ülkede tamamen üretim yokmuş gibi anlatmak yönüne gidiyorlar. Bu anlayış çok kısıtlı. Vatandaşımız gördüğü ve duyduğu ile ilgili analizleri yapıyor. "İHRACAT RAKAMIMIZ 31 MİLYAR DOLAR"



Türkiye'nin 2023 yılında toplam bitkisel üretimimiz 139 milyon tondur. Bu cumhuriyet tarihinin rekorudur. Türkiye'nin 7 bölgesinde 206 başlıkta binlere yakın çeşitte biz ürün üretiyoruz. Türkiye kendine yeter olan ürünlerden ihtiyacını kullandıktan sonra bunların üzerindekilerini ihraç ediyor. 2023 yılı sonu itibarıyla bizim ihraç rakamımız 31 milyar dolardır. Bu sene bu rakamı aşacağız.



Türkiye kendi kendine yeterli değilse eğer tarım ile alakalı bir sorun varsa bu rakamların olması mümkün değildir. Tarıma yönelik yapılan algıların çok bir kıymeti yok. Dünyada hiçbir ülke yüzde yüz beklentilerini karşılayacak bir üretime sahip olamaz. Böyle bir gerçeklik de olamaz. Ancak Türkiye için bu rakam son derece sınırlıdır. Yağlı tohumlar dediğimiz ürünlerde ihtiyacımızın altındayız. Bunlarla ilgili üretim planlamasıyla suyu merkeze alan üretim politikalarıyla üretimi arttıracağız. 206 başlıkta binlerce üretim çeşidi var. Domates üretim başlığında onlarca çeşit yer alıyor. Sofralık, salkım, salçalık gibi çeşit çeşit ürün var. Bizim her yöremizin tarımsal üretim anlamında inanılmaz bir zenginliği var. Türkiye'de durum buyken tarım bitti demek çok kötü niyetlidir.