MİT’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ’terör’ sunumu! Detaylar ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün saat 11:00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki MYK üyelerine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrasında, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetine sunum yaptı (Fotoğraf: AA)

CHP'YE MİT'TEN FETÖ, PKK VE DEAŞ'LA MÜCADELE SUNUMU

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği sunumda, FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen terörle mücadele çalışmalarına dair detaylar paylaştı. Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisini de aktardı. Ayrıca, MİT'in organize suçlar, siber casusluk, İKK, bölgesel çatışmalar ve küresel tehditler gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kalın, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak amacıyla MİT'in yürüttüğü çalışmaların önemine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi doğrultusunda, tüm imkân ve kabiliyetlerle mücadelelerin sürdürüleceği vurgulandı.