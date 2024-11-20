MHP'de 3 vekilin istifası kabul edildi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın istifalara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, parti içindeki bir inceleme kapsamında 3 milletvekilinin istifalarının talep edildiğini duyurmuştu.