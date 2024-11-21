Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan CHP’nin TBMM’deki eşkıyalığına tepki: Aziz milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını da sorar

CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)
KILIÇDAROĞLU'NUN YAGILANDIĞI DAVA
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davayla ilgili soru üzerine Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu hakkında, milletvekili olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle fezlekeler düzenlenerek Meclis'e gönderildiğini söyledi.
Bu fezlekelerin dokunulmazlık nedeniyle bekletildiğini ve yargılamanın mümkün olmadığını dile getiren Tunç, "Milletvekili süresi sona erdikten, yasama dokunulmazlığı ortadan kalktıktan sonra hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar tekrar gündeme gelmiş durumda." dedi.
Yarınki ifade alma işlemiyle ilgili kamuoyunda çarpıtmalar olduğunu belirten Tunç, Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda "Safları sıklaştıralım" beyanında bulunduğunu, bu çağrıya katılacağını ifade eden bazı siyasilerin olduğunu belirtti.
Siyasetin karalama olmadığını, yapıcı siyaset yapanların milletten takdir topladığını ifade eden Tunç, şunları söyledi:
"O soruşturmaların içinde, o kovuşturmaların hangi sözler nedeniyle açıldığını, o sözleri ben buradan tekrar etmek istemiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik ağza alınmayacak sözler bunlar. Bu sözlerle ilgili olarak yargımızın gerçekleştirmiş olduğu bu soruşturmaları, hakaret içeren bu soruşturmaları farklı taraflara çekerek, sesimiz kısılmak isteniyor şeklinde ifadelerde bulunmak son derece yanlıştır. Özellikle Mersin, Silifke, Erdemli, Edirne ve Ankara mitinglerinden dolayı, o mitinglerde yaptığı 2014'ün Mart ayında gerçekleştirmiş olduğu konuşmalarda, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ağza alınmayacak, toplumun kabul etmeyeceği, benim burada söylediğim zaman hepinizin bu kadar da olur mu diyeceği ifadelerden dolayı soruşturma açılmıştır ve değişik mahkemelerde, Mersin'de, Silifke'de, Erdemli'de, Edirne'de ve Ankara'da gerçekleşen bu konuşmalar, dosyalar birleştirilmiş ve Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde soruşturma, dava devam ediyor."
"MİLLETİMİZ KARALAMA SİYASETİNE 'HAYIR' DİYOR"
Mersin'deki davada mahkemenin, ifadenin Ankara'dan alınmasına hükmedip Ankara Nöbetçi Asliye Mahkemesi'ne talimat yazdığını aktaran Tunç, ifadenin alınmasının ardından yargının bu sözlerin suç teşkil edip etmediğine karar vereceğini söyledi.
Yılmaz Tunç, "Şunu söylemek istiyoruz, demek ki karalamayla, hakaret siyasetiyle bir yere varılamayacağının en güzel örneği, CHP eski genel başkanı. Yıllarca sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik hakaret içeren kelimelerle siyaset yapa yapa bugünlere geldi. Hala bakıyoruz bu soruşturmaları, bu kovuşturmaları bahane ederek yine hakaretlerine devam ediyor." dedi.
Kendisinin de bir siyasetçi olduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:
"Milletimiz karalama siyasetine 'hayır' diyor, yapıcı siyasete 'evet' diyor. Dolayısıyla bugün siyaset yapanlar, bu kötü örnekleri yine kendilerine örnek olarak alırlar ve aynı siyasete devam ederlerse onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur. Dolayısıyla siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş ve kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır. O nedenle bundan sonra özellikle siyasetçilerimizin konuşmalarını yaparken, suç teşkil eden ifadeler değil, karalama değil, yaralayıcı ifadeler değil, yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını buradan ifade ediyoruz."
Soruşturmayla ilgili takdir yetkisinin mahkemelerde bulunduğunu belirten Tunç, "Şu anda Kılıçdaroğlu'yla ilgili devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var derdest. Bunların içerisindeki konuşmaların, hakaret teşkil edip etmediğine ilişkin, Cumhurbaşkanı'mıza yönelik hakaret teşkil edip etmediğine ilişkin, bir kısmı da başbakanlık dönemine ilişkin, dokunulmazlık nedeniyle bugünlere kalan dosyalar. Burada yargıyı rahat bırakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. O dosyalarda suç unsuru var mı yok mu, bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargıdır. Hep beraber yargının sonucunu bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Tunç, Kılıçdaroğlu'nun davasıyla ilgili, "Mersin'deki Asliye Ceza Mahkemesinin yürüttüğü bir davanın Ankara'da talimatla ifadesinin alınmasından ibaret olan bir duruşma yarın Ankara Asli Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek." ifadesini kullandı.
Terör tutuklusu Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)
"YARGIMIZ BÖYLE BİR ŞEYE TEVESSÜL EDEBİLİR Mİ"
Yılmaz Tunç, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "sahte delil yerleştirildiğine" ilişkin iddianın sorulması üzerine, "Burada bu tür söylemler, sahte delil, bu yargıda mümkün olabilir mi? Yargımız böyle bir şeye tevessül edebilir mi? Bunlar tamamen dezenformasyondan ibaret şeyler. Burada yargımızın yürütmüş olduğu bir adli soruşturma var. Bu adli soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir." dedi.
Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin düzenlediği konserler ve sanatçılara yapılan ödemelerle ilgili soruşturma ve incelemeleri de hatırlatan Tunç, "Hiç kimse endişe etmesin. Yani kendisinin suçsuz olduğunu söyleyenler elbette yargı huzurunda kendilerini savunurlar. Eğer çekinecekleri bir şey varsa, işledikleri bir suç varsa o zaman endişe etsinler. Burada yargımızın devam ettirdiği soruşturma ve kovuşturmalar var. Hep beraber bunların sonucunu beklemek lazım." ifadelerini kullandı.