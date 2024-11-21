Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan CHP’nin TBMM’deki eşkıyalığına tepki: Aziz milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını da sorar

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde katıldığı Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına ilişkin soru üzerine Tunç, sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman adli soruşturmalar yapıldığını söyledi. Provokatör Nasuh Mahruki tutuklandı! Provokatör Nasuh Mahruki tutuklandı! "FETÖ'DEN ALDIĞI AKILLA..."



Bir hareket, fiil veya beyan, gerçek hayatta nasıl suç teşkil ediyorsa bunun sosyal medya yoluyla paylaşılmasının da suç teşkil ettiğini belirten Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini belirleyecek olan hakimlerimiz, savcılarımız. Dolayısıyla değerlendirecek olanlar onlar. Ancak paylaşıma baktığımız zaman özellikle yargının, soruşturma başlatmasına gerekçe gösterdiği paylaşımları kamuoyu, sizler, gazeteciler okuyorsunuz. Oradaki ifadeler, özellikle 'iktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına' yönelik ifadeler var. Yine FETÖ'den aldığı akılla 'ölülere bile oy kullandırıldığına' yönelik ifadeler var. 'Sığınmacı altında milyonlarca teröristin Türkiye'ye geldiği ve bunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir iç savaşa sürükleyeceğine' yönelik ifadeler var. Yani bunlar çok tehlikeli ve dolayısıyla yargının suç unsuru gördüğü ifadeler olarak değerlendirildi." Tunç, Türkiye'de yüzde 85 katılımla gerçekleştirilen seçimlerin şeffaf şekilde nasıl yapıldığını hep birlikte gördüklerini vurgulayarak, "Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin, 'anayasal düzeni ihlal ettiği' ve 'vatana ihanetle yargılanacağına' ilişkin ifadelerin suç teşkil edip etmediğini, TCK'nin hangi maddesine tekabül ettiğini değerlendirecek olan yargımızdır. Yargı süreçlerine, hukuk devletinde saygı göstermek gerekir ve sonucunu beklemek gerekir." diye konuştu.

CHPden Mecliste kayyum provokasyonu: Bakan Ali Yerlikayanın komisyona girişini engellemeye çalıştılar CHP'NİN MECLİS'TEKİ EŞKIYALIĞINA TEPKİ Bakan Tunç, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyon toplantı salonuna girişini engellemeye çalışmasıyla yaşanan gerginliğin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanımıza yönelik sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Bunların Gazi Meclisimizin çatısı altında, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşmiş olması hepimizi derinden üzüyor. Milletimizi de üzer bu tür durumlar. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve yeri geldiğinde de cevap verir. Demokrasilerde bu tür fiili saldırılara yer yoktur, şiddete yer yoktur. Herkes varsa söyleyeceği bir şey bunu özgürce söyleyebilir. Ama bu şekilde engellemelerle Plan Bütçe Komisyonu'na girmek isteyen bir bakanımızı engellemeye çalışmak, ona fiili saldırıda bulunmak demokrasilerde olan şeyler değil. Hiç kimse sayın bakanlarımıza kendi görev alanlarında yapacağı konuşmalar ve çalışmalarla ilgili engellemede bulunamaz." Bu hareketi, fiili ve sözlü saldırıları şiddetle kınadığını vurgulayan Tunç, bunun bir daha tekrarlanmamasını umut ettiğini söyledi. TBMM'nin kutsal bir çatı olduğuna işaret eden Tunç, "Orada bu tür çirkin eylemlere yer yoktur. Bu tür çirkin eylemlerle de hiçbir yere varılamaz. Aziz milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını da sorar." dedi.