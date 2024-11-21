PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

UCM nedir, ne demek? Hangi ülkeler Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanıyor?

UCM nedir, ne anlama geliyor? soruları arama motorlarında aratılıyor. Peki UCM ne demek? Hangi ülkeler UCM'yi tanıyor? İşte habere ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 15:19 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 15:28
UCM nedir, ne demek? Hangi ülkeler Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni tanıyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (kısaca UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir. Peki hangi ülkeler UCM'yi tanıyor? İşte konuya ilişkin önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nedir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (kısaca UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir.

Hangi ülkeler UCM'yi tanıyor?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf olan ülkeler arasında, 123 ülke bulunmaktadır. Bunlar arasında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, Hindistan, İsrail ve bazı diğer ülkeler yer almazken Avrupa Birliği üyeleri, Latin Amerika ülkeleri ve bazı Afrika, Asya ve Okyanusya ülkeleri UCM'yi tanımaktadır. Bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya gibi devletler yer almaktadır.

SON DAKİKA