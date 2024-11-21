UCM nedir, ne demek? Hangi ülkeler Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni tanıyor?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (kısaca UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir. Peki hangi ülkeler UCM'yi tanıyor? İşte konuya ilişkin önemli detaylar...

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nedir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (kısaca UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir.

Hangi ülkeler UCM'yi tanıyor?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf olan ülkeler arasında, 123 ülke bulunmaktadır. Bunlar arasında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, Hindistan, İsrail ve bazı diğer ülkeler yer almazken Avrupa Birliği üyeleri, Latin Amerika ülkeleri ve bazı Afrika, Asya ve Okyanusya ülkeleri UCM'yi tanımaktadır. Bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya gibi devletler yer almaktadır.