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DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e hapis cezası!

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:49 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 14:03
DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e hapis cezası!

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Terör örgütü PKK ile bağlantılı isimlere yönelik operasyon ve soruşturmalar devam ediyor.

CHP VE DEM'Lİ İSİMLERE HAPİS CEZASI
DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

4 BELEDİYEYE KAYYUM ATANMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz hafta önce CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atandı.

Sonra DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa SarıgülCHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

DEM'li Cevdet KonakDEM'li Cevdet Konak

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