DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e hapis cezası!

Terör örgütü PKK ile bağlantılı isimlere yönelik operasyon ve soruşturmalar devam ediyor.

CHP VE DEM'Lİ İSİMLERE HAPİS CEZASI

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

4 BELEDİYEYE KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta önce CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atandı.

Sonra DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

DEM'li Cevdet Konak

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