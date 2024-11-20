INSTAGRAM’DAN YENİ ÖZELLİK: Keşfet sıfırlama geliyor! Algoritmanız her şeyi unutacak...

Instagram, kullanıcıların keşfet, reels ve ana akış önerilerini sıfırlamalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte yeni güncellemeye dair önemli detaylar...
Instagram, kullanıcıların keşfet, reels ve ana akış önerilerini sıfırlamalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte yeni güncellemeye dair önemli detaylar...
VERİLER SAKLI TUTULUYOR
Yeni özellik algoritmanın kullanıcıya yönelik biriken verilerini unutarak ilgisiz içeriklerin önerilmesini engellemeyi amaçlıyor. Ancak bu işlem kullanıcı verilerini silmek anlamına gelmiyor ve reklam kişiselleştirmesini etkilemiyor.
KULLANICIYI "İÇERİK SEÇEBİLİR" HALE GETİRİYOR
Uygulamanın keşfet bölümü, kullanıcıların ilgisini çekmeyen içerikleri sıkça göstermesiyle biliniyor. Algoritma sıfırlama özelliğiyle bu tür içeriklerin sayısının azaltılması hedefleniyor. Meta, bu yenilikle algoritmaya uygun öneriler üzerinde kullanıcıların daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyor.
"Önerilen İçeriği Sıfırla" seçeneği aktif olacak
Yeni özellik Instagram ayarları altındaki "Önerilen İçeriği Sıfırla" seçeneğiyle kullanılabilecek. Bu seçenekle kullanıcılar algoritmalarını sıfırlayarak önerilerini yeniden şekillendirebilecek.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR DENEYİM
Özellik, kullanıcı verilerinin silinmesi ya da reklam tercihlerinin değiştirilmesi gibi bir durum yaratmayacak. Veriler değişmeden kalacak ve reklam önerileri, Instagram'ın reklam kişiselleştirme ayarları doğrultusunda devam edecek. Meta, özellikle genç kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor ve bu özellik tüm yaş gruplarına sunulacak.