INSTAGRAM’DAN YENİ ÖZELLİK: Keşfet sıfırlama geliyor! Algoritmanız her şeyi unutacak...

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KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR DENEYİM

Özellik, kullanıcı verilerinin silinmesi ya da reklam tercihlerinin değiştirilmesi gibi bir durum yaratmayacak. Veriler değişmeden kalacak ve reklam önerileri, Instagram'ın reklam kişiselleştirme ayarları doğrultusunda devam edecek. Meta, özellikle genç kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor ve bu özellik tüm yaş gruplarına sunulacak.