Kayseri’de FETÖ’ye operasyon: Elebaşı Fetullah Gülen’in koruması yakalandı

Türkiye'ye kirli kumpaslar kuran Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen geçtiğimiz ay geberdi. Örgütte çözülme hızlanırken operasyonlar da peş peşe geliyor.
FETÖ elebaşı Gülen öldü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
KAYSERİ'DE FETÖ'YE OPERASYON!
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi.
Kayseri'de FETÖ'ye operasyon düzenlendi
Operasyonda, meslekten ihraç emniyet müdürü A.A. (58), yine meslekten ihraç emniyet müdürü Ö.A. (52), ihraç infaz koruma memuru Ö.B. (34), hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (42), M.T. (41), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kayseri'de FETÖ operasyonu (DHA)