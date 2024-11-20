Kayseri’de FETÖ’ye operasyon: Elebaşı Fetullah Gülen’in koruması yakalandı

ELEBAŞI GÜLEN'İN ESKİ KORUMASI!

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken en önemli şüphelilerden biri, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in geçmişte korumalığını yaptığı belirtilen ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü A.A. (58).

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda örgüt elebaşı Gülen'in eski korumas A.A yakalandı (Fotoğraf: DHA)

Bunun yanı sıra yine ihraç edilmiş bir diğer emniyet müdürü Ö.A. (52) da operasyonda yakalandı.

Bu iki isim, örgüt hiyerarşisi içinde kritik roller üstlenmiş kişiler olarak biliniyor.