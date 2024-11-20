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Kayseri'de FETÖ'ye operasyon: Elebaşı Fetullah Gülen'in koruması yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen titiz bir çalışma neticesinde örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerine kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında geçtiğimiz ay ölen elebaşı Fetullah Gülen'in eski korumalığını yapmış ve meslekten ihraç edilmiş bir emniyet müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:49 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:53
Kayseri’de FETÖ’ye operasyon: Elebaşı Fetullah Gülen’in koruması yakalandı

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Türkiye'ye kirli kumpaslar kuran Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen geçtiğimiz ay geberdi. Örgütte çözülme hızlanırken operasyonlar da peş peşe geliyor.

FETÖ elebaşı Gülen öldü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ elebaşı Gülen öldü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KAYSERİ'DE FETÖ'YE OPERASYON!
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi.

Kayseri'de FETÖ'ye operasyon düzenlendi Kayseri'de FETÖ'ye operasyon düzenlendi

Operasyonda, meslekten ihraç emniyet müdürü A.A. (58), yine meslekten ihraç emniyet müdürü Ö.A. (52), ihraç infaz koruma memuru Ö.B. (34), hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (42), M.T. (41), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kayseri'de FETÖ operasyonu (DHA)Kayseri'de FETÖ operasyonu (DHA)

ELEBAŞI GÜLEN'İN ESKİ KORUMASI!
Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken en önemli şüphelilerden biri, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in geçmişte korumalığını yaptığı belirtilen ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü A.A. (58).

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda örgüt elebaşı Gülen'in eski korumas A.A yakalandı (Fotoğraf: DHA)Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda örgüt elebaşı Gülen'in eski korumas A.A yakalandı (Fotoğraf: DHA)

Bunun yanı sıra yine ihraç edilmiş bir diğer emniyet müdürü Ö.A. (52) da operasyonda yakalandı.

Bu iki isim, örgüt hiyerarşisi içinde kritik roller üstlenmiş kişiler olarak biliniyor.

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