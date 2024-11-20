Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya ulaşımına el attı! Kilit çözülüyor! Şehir içi trafik artık nefes alacak

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Antalya trafiği artık rahatlayacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Şehir içi trafiğe çözüm getirecek kavşak projelerinin ihale sürecinin tamamlandığını duyuran Bakan Uraloğlu, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı, Kumluca Çevre Yolu'nun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında yer alan 4 kavşağın düzenleneceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, projeleri süratle hayata geçireceklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (takvim.com.tr | Foto Arşiv) "GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ BİR ULAŞIM SAĞLAYACAĞIZ" Hayata geçirilecek olan projeler kapsamında özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifleteceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Antalya'nın trafiğini rahatlatmak için kapsamlı bir planlama yaptık. Kepezüstü, Duraliler, Kepez, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımını hızla başlatarak şehir içindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağız. 1,2 kilometrelik Kumluca Çevre Yolu'nun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında düzenlenecek 4 kavşakla hem güvenli hem de kesintisiz bir ulaşım akışı sağlayacağız. İhale sürecini başarıyla tamamladığımız bu projeleri süratle hayata geçirerek Antalya'nın ulaşım altyapısını modernize ederken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.