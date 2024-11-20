MİT’ten siber suç ağına darbe: Terör bağlantılı 3 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kritik bir operasyona daha imza attı.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK SAĞLAYAN SİBER AĞA OPERASYON!
MİT yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan bir siber suç ağını çökertti. Operasyon kapsamında, terör örgütleriyle bağlantıları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Yapılan incelemelerde, ele geçirilen verilerin örgütün yurtiçi ve yurtdışındaki unsurlarına aktarıldığı ve bu bilgilerin terör faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanıldığı belirlendi.
ULUSLARARASI BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKARILDI
Deşifre edilen suç ağının, yurtdışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti yaptığı tespit edildi.
MİT siber suç ağına operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Çete üyelerinin, bu faaliyetlerini gizlemek için ileri teknoloji yöntemler kullandıkları belirlendi. Ayrıca, uluslararası suç ağlarıyla iş birliği içinde olan şüphelilerin, kritik bilgileri hem ekonomik kazanç sağlamak hem de Türkiye aleyhine faaliyetlerde kullanmak amacıyla değerlendirdiği ortaya çıktı.
SİBER GÜVENLİKTE KARARLILIK VURGUSU
Operasyon kapsamında elde edilen bilgiler, son yıllarda gençlerin siber suçlara yöneliminin arttığını ve bu durumun yasa dışı ağlara katılımı önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.
MİT siber suç ağına operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, istihbarat toplama ve yasa dışı gelir sağlama amacıyla kullandıkları da tespit edildi.
Türkiye, ulusal güvenliği tehdit eden bu tür faaliyetleri engellemek ve siber güvenlik alanındaki caydırıcılığını artırmak için operasyonlarını sürdürüyor. MİT'in bu başarılı operasyonu, terörle mücadelede dijital alanda da etkin bir duruş sergilendiğini bir kez daha ortaya koydu.