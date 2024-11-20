MİT’ten siber suç ağına darbe: Terör bağlantılı 3 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ) kritik bir operasyona daha imza attı.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen verilerin örgütün yurtiçi ve yurtdışındaki unsurlarına aktarıldığı ve bu bilgilerin terör faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanıldığı belirlendi.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKARILDI

Deşifre edilen suç ağının, yurtdışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti yaptığı tespit edildi.

MİT siber suç ağına operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Çete üyelerinin, bu faaliyetlerini gizlemek için ileri teknoloji yöntemler kullandıkları belirlendi. Ayrıca, uluslararası suç ağlarıyla iş birliği içinde olan şüphelilerin, kritik bilgileri hem ekonomik kazanç sağlamak hem de Türkiye aleyhine faaliyetlerde kullanmak amacıyla değerlendirdiği ortaya çıktı.