Avukatın vukuatlı temasları! Ayağı ’CIA’sal olan CHP- MOSSAD masasında Rezan Epözdemir’in işi ne? Ne pazarlıklar yapıldı?

Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"SEN FETÖ'NÜN AĞABABALARI İLE OTURUP KALKAN BİRİSİN"
CHP - CIA - MOSSAD görüşmesiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Avukat Burak Bekiroğlu ise konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bekiroğlu şu ifadeleri kullandı:
Açık ve net söylüyorum. Evet sen FETÖ'cü değilsin, FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkan birisin.
Onların ağababalarının dümeninde bu ülkede kaptanlık yapanlardan birisin sen.
FETÖ'nün ağababalarının Türkiye temsilcisisin .Bilmiyorum zannetme, uzun süredir süreci takip ediyorum.
Bu koşullar altında sana FETÖ'cü demem. Nasıl FETÖ'cü olacaksın ki? Zaten pozisyon itibariyle FETÖ ancak sana tabi olabilir. Sen çok öncesinden yetiştirildin. Ama hassas olduğun bir nokta var. PARA. İşte ben o noktada hiç hassas değilim. Para için satmam. Senin paran benim yüreğime, aklıma, vatan aşkıma yetmez aslanım. Her şeyden haberim var ve sen bu topraklarda rahat nefes alırsan bu topraklar rahatsız olur. Sen kendini iyi biliyorsun.
Ama sana hatırlatırım,
Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan!
Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"İSRAİL KONSOLOSLUĞUNUN HUKUK İŞLERİNİ YÜRÜTEN AVUKAT"
Bekiroğlu bir başka paylaşımında ise "Türkiye'de İsrail Başkonsolosluğu'nun hukuk işlerini yürüten avukatın / avukatların bu aşamadan sonra vekâletinden / vekâletlerinden istifa etmesi doğru olacaktır. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır" demişti.