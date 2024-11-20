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Avukatın vukuatlı temasları! Ayağı 'CIA'sal olan CHP- MOSSAD masasında Rezan Epözdemir'in işi ne? Ne pazarlıklar yapıldı?

Takvim.com.tr'nin CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masasını gündeme getirdiği haber Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüşmelerin İstanbul ayağında kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan ve gündemdeki kritik davalarda adı geçen Rezan Epözdemir'in yer alması ise dikkat çekti. MOSSAD ajanı Dan Arbell'la yan yana, CIA elemanı Rubin'le aynı masada yer alan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmasıyla hatırlanıyor. Peki, Kılıçdaroğlu ısrarının altında o günkü CIA - CHP - MOSSAD masasında alınan kararlar mı yatıyor? Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Rezan Epözdemir bu işin neresinde? Takvim.com.tr kamuoyu adına soruyor.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 19:51 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 20:12
Avukatın vukuatlı temasları! Ayağı ’CIA’sal olan CHP- MOSSAD masasında Rezan Epözdemir’in işi ne? Ne pazarlıklar yapıldı?

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Takvim.com.tr siyasetin derinlerinde saklı karanlık bir teması ortaya çıkardı. CHP'nin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığını belgelerle ortaya koydu.

21 Haziran 2014'te İstanbul'da, 24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin'in katılım sağladığı görüldü.

Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!


Takvim.com.tr'nin "İHANETİN CIA'SAL AYAĞI" manşetiyle ortaya çıkardığı bilgiler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu görüşmeler FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kumpaslara zemin hazırlayan diplomatik bir planın parçası olarak yorumlandı.

AVUKATIN VUKUATLI TEMASLARI! MOSSAD İLE YAN YANA CIA İLE AYNI MASADA

Görüşmelerin İstanbul ayağındaki bir isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan ve gündemdeki kritik davalarda adı geçen Rezan Epözdemir de o gün masadaydı.

Kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan, CIA ve MOSSAD'la aynı masaya oturan Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan, CIA ve MOSSAD'la aynı masaya oturan Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Epözdemir'in hemen yanı başında oturan isim ise Gazze'yi kan gölüne çeviren soykırımcı İsrail'in MOSSAD ajanı Dan Arbell.

Rezan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte TV ekranlarında boy boy Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunup "Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir. HDP olmadan seçim kazanılamaz. %100 oy vereceği tek isim Kemal Kılıçdaroğlu" açıklaması ise hafızalardaki yerini koruyor.

Bir dönem Galatasaray yöneticiliği de yapan bahse konu avukat, futboldan siyasete birçok alanda birçok isimli dirsek teması halinde.

Rezan Epözdemir CIA ve MOSSAD'la aynı masada (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Rezan Epözdemir CIA ve MOSSAD'la aynı masada (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Tam da bu noktada bir soru önem kazandı:

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI ISRARLI SAVUNMASININ ALTINDA NE YATIYOR?

Rezan Epözdemir'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmasının altında o günkü CIA - CHP - MOSSAD masasında alınan kararlar mı yatıyor?

Bilindiği üzere bu görüşmeler Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı döneminde, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan isimlerle yapıldı.

HALKBANK'A KUMPAS BU MASADA MI TASARLANDI? REZAN EPÖZDEMİR BU İŞİN NERESİNDE?

Karanlık toplantının zamanlaması ise oldukça manidar... Yuvarlak masa toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.

Peki, Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Rezan Epözdemir bu işin neresinde? Takvim.com.tr kamuoyu adına bu sorunun yanıtlarını arıyor.

EPÖZDEMİR MASADA CIA VE MOSSAD'LA NE KONUŞTU?

Gelinen bu noktada başta CHP'li isimler olmak üzere o gün o masada bulunan Epözdemir'in CIA ve MOSSAD'la ne görüştüğünü toplum adına açıklaması önem arz ediyor.

Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"SEN FETÖ'NÜN AĞABABALARI İLE OTURUP KALKAN BİRİSİN"

CHP - CIA - MOSSAD görüşmesiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Avukat Burak Bekiroğlu ise konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bekiroğlu şu ifadeleri kullandı:

Açık ve net söylüyorum. Evet sen FETÖ'cü değilsin, FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkan birisin.

Onların ağababalarının dümeninde bu ülkede kaptanlık yapanlardan birisin sen.

FETÖ'nün ağababalarının Türkiye temsilcisisin .Bilmiyorum zannetme, uzun süredir süreci takip ediyorum.

Bu koşullar altında sana FETÖ'cü demem. Nasıl FETÖ'cü olacaksın ki? Zaten pozisyon itibariyle FETÖ ancak sana tabi olabilir. Sen çok öncesinden yetiştirildin. Ama hassas olduğun bir nokta var. PARA. İşte ben o noktada hiç hassas değilim. Para için satmam. Senin paran benim yüreğime, aklıma, vatan aşkıma yetmez aslanım. Her şeyden haberim var ve sen bu topraklarda rahat nefes alırsan bu topraklar rahatsız olur. Sen kendini iyi biliyorsun.

Ama sana hatırlatırım,

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan!

Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


"İSRAİL KONSOLOSLUĞUNUN HUKUK İŞLERİNİ YÜRÜTEN AVUKAT"

Bekiroğlu bir başka paylaşımında ise "Türkiye'de İsrail Başkonsolosluğu'nun hukuk işlerini yürüten avukatın / avukatların bu aşamadan sonra vekâletinden / vekâletlerinden istifa etmesi doğru olacaktır. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır" demişti.

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