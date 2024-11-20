Avukatın vukuatlı temasları! Ayağı ’CIA’sal olan CHP- MOSSAD masasında Rezan Epözdemir’in işi ne? Ne pazarlıklar yapıldı?

Takvim.com.tr'nin "İHANETİN CIA'SAL AYAĞI" manşetiyle ortaya çıkardığı bilgiler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu görüşmeler FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kumpaslara zemin hazırlayan diplomatik bir planın parçası olarak yorumlandı. AVUKATIN VUKUATLI TEMASLARI! MOSSAD İLE YAN YANA CIA İLE AYNI MASADA Görüşmelerin İstanbul ayağındaki bir isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan ve gündemdeki kritik davalarda adı geçen Rezan Epözdemir de o gün masadaydı.

Kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan, CIA ve MOSSAD'la aynı masaya oturan Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





Epözdemir'in hemen yanı başında oturan isim ise Gazze'yi kan gölüne çeviren soykırımcı İsrail'in MOSSAD ajanı Dan Arbell.



Rezan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte TV ekranlarında boy boy Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunup "Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir. HDP olmadan seçim kazanılamaz. %100 oy vereceği tek isim Kemal Kılıçdaroğlu" açıklaması ise hafızalardaki yerini koruyor.



Bir dönem Galatasaray yöneticiliği de yapan bahse konu avukat, futboldan siyasete birçok alanda birçok isimli dirsek teması halinde.

Rezan Epözdemir CIA ve MOSSAD'la aynı masada (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





Tam da bu noktada bir soru önem kazandı:



KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI ISRARLI SAVUNMASININ ALTINDA NE YATIYOR?



Rezan Epözdemir'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmasının altında o günkü CIA - CHP - MOSSAD masasında alınan kararlar mı yatıyor?



Bilindiği üzere bu görüşmeler Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı döneminde, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan isimlerle yapıldı.



HALKBANK'A KUMPAS BU MASADA MI TASARLANDI? REZAN EPÖZDEMİR BU İŞİN NERESİNDE?



Karanlık toplantının zamanlaması ise oldukça manidar... Yuvarlak masa toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.



Peki, Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Rezan Epözdemir bu işin neresinde? Takvim.com.tr kamuoyu adına bu sorunun yanıtlarını arıyor.



EPÖZDEMİR MASADA CIA VE MOSSAD'LA NE KONUŞTU?



Gelinen bu noktada başta CHP'li isimler olmak üzere o gün o masada bulunan Epözdemir'in CIA ve MOSSAD'la ne görüştüğünü toplum adına açıklaması önem arz ediyor.