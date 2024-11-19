Yasadışı bahis operasyonu genişliyor! Yasin Obuz’a gözaltı kararı! Türkiye onu Masterchef ve Survivor ile tanımıştı!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Fenomen Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Yasin Obuz Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan fenomenin hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.