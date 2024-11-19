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Yasadışı bahis operasyonu genişliyor! Yasin Obuz'a gözaltı kararı! Türkiye onu Masterchef ve Survivor ile tanımıştı!

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz gibi isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis operasyonu devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında, yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Fenomen Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 16:00 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 16:17
Yasadışı bahis operasyonu genişliyor! Yasin Obuz’a gözaltı kararı! Türkiye onu Masterchef ve Survivor ile tanımıştı!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Fenomen Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Yasin ObuzYasin Obuz

Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan fenomenin hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Yasin ObuzYasin Obuz

YASADIŞI BAHİS REKLAMI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram isimli sosyal medya platformunda kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi. Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaça ev hapsi | Listede kimler var?Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaça ev hapsi | Listede kimler var?

YASİN OBUZ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Adresinde bulunamayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.

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