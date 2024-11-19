Atık suyu arıtmadan deşarj eden CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ceza yağdı!

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiği tespit edilerek arıtma tesisine 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.