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Atık suyu arıtmadan deşarj eden CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ceza yağdı!

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı olan arıtma tesisinde yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiği tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesti.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 15:54 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 15:54
Atık suyu arıtmadan deşarj eden CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ceza yağdı!

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Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiği tespit edilerek arıtma tesisine 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.

Turgutlu atık su arıtma tesisine 1 milyon 161 bin lira ceza (İHA)Turgutlu atık su arıtma tesisine 1 milyon 161 bin lira ceza (İHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nde (AAT) yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı'na deşarj edildiği belirlendi.

CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu atık su arıtma tesisine ceza yağdı (İHA)CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu atık su arıtma tesisine ceza yağdı (İHA)

Zafer, Mustafa Kemal, Selvilitepe mahalleleri ve bölgedeki yerleşim alanlarından kaynaklı evsel nitelikli atık suların MASKİ Turgutlu AAT'ye hiç girmeden Irlamaz Çayı'na döküldüğü tespit edildi.

CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu atık su arıtma tesisine ceza yağdı (İHA)CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu atık su arıtma tesisine ceza yağdı (İHA)

ÇİFTE TARİFE!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza uygulandı.

İdari cezanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı.

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