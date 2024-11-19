Yenidoğan Çetesi avukatlarının sinsi planı deşifre oldu ilaç vurgunu ortaya çıktı: 47 kişi buzdağının görünen kısmı!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı 'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

BEYAZIN HİÇBİR TONU O LEKELERİ ÖRTEMEZ A Haber canlı yayınında duruşmaya beyaz ceketle gelen elebaşı Fırat Sarı 'ya sert sözlerle tepki gösteren Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Beyazın hiçbir tonu bu hekimin üzerine düşen lekeleri örtemeyecek. Gerçekten mesleğin yüz karası olması noktasında adını böyle tarihe yazacak." dedi.

Yenidoğan Çetesi üyeleri böyle gözaltına alındı. (Takvim.com.tr/Arşiv)

YENİDOĞAN ÇETESİ'NİN SİNSİ PLANI

Yaklaşık 1400 sayfalık iddianame olduğuna dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, sanık avukatlarının olabildiğince mahkeme heyetiyle bir polemiğe girerek oradan bir mağduriyet çıkartmaya çalıştığını ifade etti. Hacıbektaşoğlu, "Hem mahkemenin normal gidişatını, insicamını bozarak süreci biraz kitlemek, süreci uzatmak bu yönüyle dikkatleri farklı farklı yerlere dağıtmak." ifadelerini kullandı.

Savcının tehdit edilmesi nedeniyle soruşturmanın biraz daha olgunlaşması gerektiğini belirten Hacıbektaşoğlu, Yenidoğan Çetesi'nin asıl vurgunu nasıl yaptığını anlattı. Tutuklu sanıklardan hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın itirafları doğrultusunda konuşan Avukat Hacıbektaşoğlu, "Aslında yoğun bakımda 5 gün yatırıp 40 bin TL almak değil. Burada asıl büyük vurgun o ilacın bebeğe kullanılmak üzere SGK'dan 10 bin lira değerle alınıp hemşire, doktor tarafından kullandırılmayıp daha sonra bu ilacın yurt dışına 50-100 bin satmanız. 22 kişi tutuklu görünüyor ancak soruşturma daha da genişleyecek." şeklinde konuştu.