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Yenidoğan Çetesi avukatlarının sinsi planı deşifre oldu ilaç vurgunu ortaya çıktı: 47 kişi buzdağının görünen kısmı!

Yenidoğan Çetesi üyesi 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gününde Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda devam ediyor. Savcının tehdit edilmesi sonrası başlayan operasyon sonrası açığa çıkan soruşturmanın daha da genişleyeceği belirtilirken sanık avukatlarının mahkemeye karşı kurduğu sinsi plan ortaya çıktı. Öte yandan bebek katili çetenin yoğun bakımlar dışında SGK'yı dolandırıp ilaçları satarak başka bir vurgun daha yaptığı belirlendi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:13 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:24
Yenidoğan Çetesi avukatlarının sinsi planı deşifre oldu ilaç vurgunu ortaya çıktı: 47 kişi buzdağının görünen kısmı!

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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gününde devam ediyor.

Yenidoğan Çetesi hakim karşısında!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Yenidoğan Çetesi hakim karşısında (DHA)Yenidoğan Çetesi hakim karşısında (DHA)

Duruşmayı, çok sayıda avukat ve basın mensubu izliyor.

BEYAZIN HİÇBİR TONU O LEKELERİ ÖRTEMEZ
A Haber canlı yayınında duruşmaya beyaz ceketle gelen elebaşı Fırat Sarı'ya sert sözlerle tepki gösteren Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Beyazın hiçbir tonu bu hekimin üzerine düşen lekeleri örtemeyecek. Gerçekten mesleğin yüz karası olması noktasında adını böyle tarihe yazacak." dedi.

Yenidoğan Çetesi üyeleri böyle gözaltına alındı. (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan Çetesi üyeleri böyle gözaltına alındı. (Takvim.com.tr/Arşiv)

YENİDOĞAN ÇETESİ'NİN SİNSİ PLANI
Yaklaşık 1400 sayfalık iddianame olduğuna dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, sanık avukatlarının olabildiğince mahkeme heyetiyle bir polemiğe girerek oradan bir mağduriyet çıkartmaya çalıştığını ifade etti. Hacıbektaşoğlu, "Hem mahkemenin normal gidişatını, insicamını bozarak süreci biraz kitlemek, süreci uzatmak bu yönüyle dikkatleri farklı farklı yerlere dağıtmak." ifadelerini kullandı.

Savcının tehdit edilmesi nedeniyle soruşturmanın biraz daha olgunlaşması gerektiğini belirten Hacıbektaşoğlu, Yenidoğan Çetesi'nin asıl vurgunu nasıl yaptığını anlattı. Tutuklu sanıklardan hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın itirafları doğrultusunda konuşan Avukat Hacıbektaşoğlu, "Aslında yoğun bakımda 5 gün yatırıp 40 bin TL almak değil. Burada asıl büyük vurgun o ilacın bebeğe kullanılmak üzere SGK'dan 10 bin lira değerle alınıp hemşire, doktor tarafından kullandırılmayıp daha sonra bu ilacın yurt dışına 50-100 bin satmanız. 22 kişi tutuklu görünüyor ancak soruşturma daha da genişleyecek." şeklinde konuştu.

İlaç (AA)İlaç (AA)

SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK
22 kişinin tutuklu olduğu soruşturmanın daha da genişleyeceğine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, "Bunun altından ilaç şirketleri bir kısım ilaç depoları, ecza depoları. Biz buzdağının görünmeyen kısmı o zaman göreceğiz." dedi.

Yenidoğan Bebek (AA)Yenidoğan Bebek (AA)

Devletin vatandaşın sağlığı için çalıştığını ve tüm kaynakları seferber ettiğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Türkiye ilacı erişim konusunda Türkiye dünyanın en iyi ülkelerinden biri. Devletin bu imkanlarını aşağıda açgözlü, mesleğin insani rahmani, vicdani bütün boyutlarını bir tarafa bırakmış bir bebeğe eşya gibi bakan zihniyetlerin elinde düşmüş." diyerek vatandaşlara da görev düştüğünü belirtti.

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