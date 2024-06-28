İzmir’de suya yüzde 45 zam! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak

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İzmir'de su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılarak birinci kademe olan 0-4 metreküp arası tüketim haricindeki tüketime yüzde 45 zam yapıldı.





1 TEMMUZ'DAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK! YÜZDE 45 ZAM

İzmir Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, İZSU Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapıldığı, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olarak tarifeye göre 1. kademe haricindeki kademelerde yüzde 45 artış yapıldığı belirtildi.