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İzmir'de suya yüzde 45 zam! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

İzmir'de su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılarak birinci kademe olan 0-4 metreküp arası tüketim haricindeki tüketime yüzde 45 zam yapıldı.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 20:57 Güncelleme 28 Haziran 2024, 20:57
İzmir’de suya yüzde 45 zam! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak

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İzmir'de su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılarak birinci kademe olan 0-4 metreküp arası tüketim haricindeki tüketime yüzde 45 zam yapıldı.



1 TEMMUZ'DAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK! YÜZDE 45 ZAM
İzmir Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, İZSU Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapıldığı, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olarak tarifeye göre 1. kademe haricindeki kademelerde yüzde 45 artış yapıldığı belirtildi.

İZSU Genel Müdürlüğünün başta elektrik olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışlar doğrultusunda su ve atık su tarifelerini yeniden düzenlediği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 180 günlük Hızlı Eylem Planı kapsamında sosyal destek uygulaması olarak yüzde 25 indirime gidilen 0-4 metreküp arası tüketimi kapsayan birinci kademeye zam yapmama kararı alındı. Uygulanan indirimli tarifeyle birlikte artışın kurum gelirlerine yansıma oranı yüzde 30'da kaldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, meclisin ilk olarak 0-4 metreküp arası tüketimi kapsayan birinci kademeye yüzde 25 indirim oranına giderken bugün ise zam yapmama kararı aldığını, yapılan zammın TEFE TÜFE ortalamasının neredeyse yarısı olduğunu belirtti.

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