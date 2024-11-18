Pegasus uçağında kabus! "Düşme tehlikesi atlattık" diyen yolculardan isyan: "Kendi imkanlarınızla gidin" dediler | Pilotaj hatası var mı?

Pegasus uçağında kabus dolu anlar (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Yine aynı uçakta bulunan Tuğba Yorulmaz, "Sanırım 1 kişi kalp krizi geçirdi, 1-2 kişi bayıldı, 1 kişi uçakta rahatsızlık geçirdi ve müdahale edildi. Ambulans geldi indirmemekte kararlıydılar. Polisi aramak zorunda kaldık. Pilotu değiştirdiklerini söylediler. Kaptan pilotumuzu değiştirdik. Birazdan uçuşa devam edeceğiz. Su bile verilmedi bize. Hayatımın en kötü uçuşuydu" şeklinde konuştu.





"PEGASUS BİZE "KENDİ İMKANLARINIZLA GİDİN" DEDİ"



Bir başka yolcu ise paylaştığı videoda "3 saat havada bize bütün tehlikeleri yaşattıktan sonra bizi burada bırakıp tekrar uçuşa devam etti. Burada 40 kişi var ve bize kendi imkânlarınızla gidin dediler" ifadelerini kullandılar.





Pegasus uçağında kabus dolu anlar (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



İTALYAN PİLOTUN HATASI MI?



Havadaki 3 saatlik kabus sonrası İtalyan pilot Monica De Guidi de yolcular tarafından suçlandı. Bunun üzerine pilot değiştirildi.



